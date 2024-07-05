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網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎4日晚間發布新影片，解釋解雇前員工蘿拉的來龍去脈，手法令許多網友瞠目結舌。而才發完影片，蔡阿嘎又突然發出不自殺聲明，讓外界擔憂蔡阿嘎一家的人身安全，Dcard也引起討論「蘿拉到底有多大尾？」更有人回憶起4年前的鐵槌事件，直呼：「該不會兩者有關聯吧！」

外送用▲▼蔡阿嘎工作室整裝再出發！強調「多個業務窗口」。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎和蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎4日深夜發文影片後，突然PO出不自殺聲明：「本人(包括家人)樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！」列舉多條意外狀況，最後一條寫道：「本人(包括家人)絕不會與隨機的不明人士起衝突，並盡可能保護自我人身安全。」文末也懇請外界：「若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現本人相關帳號不再上線，請幫我們討回公道，謝謝！」

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▲網友反應。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友反應。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友反應。（圖／翻攝自Dcard）

此文引起Dcard網友譁然，驚呼細思極恐，希望蔡阿嘎一家能小心安全，「超恐怖，這世界好黑暗」、「之前搞過詐騙還沒事，背後應該有高人指點」、「要這樣發不自殺聲明！看來事情不是一般的大條」，更有人想起4年前蔡阿嘎和二伯在路上遭黑衣人拿鐵鎚攻擊事件，「那是不是也可以合理懷疑之前被黑衣人偷襲」、「會不會之前鐵鎚事件也有蹊蹺」。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲蔡阿嘎夫妻4年前曾遭鐵鎚攻擊。（圖／翻攝自YouTube）

蔡阿嘎聲明全文：

蔡阿嘎4日深夜在臉書粉絲專頁上發布不自殺聲明，全文如下：

【本人在此特地聲明】

本人(包括家人)樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！
從來無睡眠困擾，故不需服用安眠藥，不酗酒亦不吸毒。也絕不會接近下列地點：
。開放性水域、無救生員之游泳池
。有高壓、危險氣體，或密閉式未經抽氣處理之地下室、蓄水池、水桶等
。無安全護欄之任何高處，任何施工地點，包括製作消波塊之工地
。任何以上未提及但為一般人正常不會前往之地點

本人(包括家人)恪遵下列事項：
。車輛上路前會檢查煞車部件、油門線等，並會在加油前關閉車輛電源與行動電話
。絕不擅搶黃燈、闖紅燈
。乘坐任何軌道類交通工具一定退到警戒線後一步以上，直到車輛停妥
。騎乘機車必戴安全帽、乘車必繫安全帶
。絕不接近任何會放射對人體有立即危害的輻射之場所(如核電廠)或設備
。颱風天不登山、不觀浪。
。本人(包括家人)將盡可能注意電器、瓦斯、火源之使用
。居住之房屋均使用符合法規之電路電線，絕無電線走火之可能；也絕未在家中放置過量可燃性氣體或液體
。浴室中除該有之照明外，不放置任何電器用品，並在睡覺前關閉除電燈、冰箱、電扇外之所有電器開關
。本人(包括家人)絕不會與隨機的不明人士起衝突，並盡可能保護自我人身安全

所以若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現本人相關帳號不再上線，請幫我們討回公道，謝謝！

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