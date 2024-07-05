林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

記者黃翊婷／綜合報導

台灣第一名模林志玲與日本「放浪兄弟EXILE」成員AKIRA（黑澤良平）結婚之後，生活重心回歸家庭，鮮少公開露面。不過，有網友4日聲稱在日本台場的兒童遊樂場巧遇林志玲，林志玲穿著哆啦A夢上衣，陪兒子一起玩遊樂設施，本人真的很低調，對小孩也超級溫柔、有耐心。

▲林志玲陪兒子玩溜滑梯、玩具車等遊樂設施。（圖／翻攝自微博，下同。）

該名網友在小紅書發文聲稱，4日帶孩子去台場的兒童樂園玩，突然看到一名身材高挑纖瘦的媽媽，仔細一看發現是林志玲，於是悄悄打了聲招呼，沒有上前打擾，對方也溫柔點頭回應，「本人真的很低調，只有我一個人認出了她。」

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▲林志玲彎腰餵兒子喝水，還不時拿起手機幫兒子拍照。

該名網友直言，林志玲本人很少女，看起來最多只有30多歲，本來以為會有阿姨（保母）跟隨，但真的是她自己一個人帶小孩，對小孩也超級溫柔、有耐心。而在附上的照片中，林志玲身穿哆啦A夢上衣、牛仔褲，陪兒子玩各種遊樂設施、親自彎腰餵水，接著又拿出手機幫兒子拍照，母子感情非常好。

消息傳開之後，很快在各大社群平台上掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「志玲姐姐風采依舊，祝福她幸福快樂，看到這樣的畫面，心情也變好了」、「她那高挑身材果然醒目，想低調都低調不了」、「她的兒子也好高」。