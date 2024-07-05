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Karencici突撤大頭照！　黑底白字：我想你該說抱歉...原因曝　

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手Karencici與前東家華研結束合作後，自立門戶成立個人工作室「Boots n’ Cats Records」，不過她日前卻無預警撤下社群上大頭照，同時發佈黑底白字的動態寫下「I think you should say I'm sorry（我想你應該說抱歉）」，引來歌迷好奇討論，後來才公布原來是發表了新單曲〈Say You’re Sorry〉，向過去的經歷告別。

▲▼Karencici自立門戶，發行最新單曲〈Say You’re Sorry〉。（圖／Boots n’ Cats Records提供）

▲Karencici自立門戶，發行最新單曲〈Say You’re Sorry〉。（圖／Boots n’ Cats Records提供）

Karencici表示，這首歌雖然看似是首普通的情歌，但實則對應到自己正在和過往道別的不捨心境。她分享，寫完這首歌後，腦海中浮現很多過去的人生片段，感動得想給自己一個擁抱，2014年的她從洛杉磯離開家人，獨自飄洋過海到台北追夢「相隔十年，再度離開一個熟悉的環境，其實也像要離家一樣，應該是第二次『轉大人』吧！」不過她並不害怕，從這些年的經歷中學習到許多，且更認識自己，因此對於未來的規劃是充滿無限期待。

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▲▼Karencici自立門戶，發行最新單曲〈Say You’re Sorry〉。（圖／Boots n’ Cats Records提供）

▲Karencici露出結實腹肌。（圖／Boots n’ Cats Records提供）

〈Say You’re Sorry〉的MV由Karencici兼任創意總監，打造美國70年代的訪談節目場景，搭配歌曲營造與畫面成對比的淡淡哀愁。此外，她最近連續在幾支MV中露出結實的腹肌，儼然成為近期的招牌造型，她笑說已不像之前走佛系體態管理路線：「近期有固定找健身教練運動，希望線條可以更加明顯，身體可以強壯一點！」

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