Karencici突撤大頭照！　黑底白字：我想你該說抱歉...原因曝　

記者蔡琛儀/台北報導

創作歌手Karencici與前東家華研結束合作後,自立門戶成立個人工作室「Boots n’ Cats Records」,不過她日前卻無預警撤下社群上大頭照,同時發佈黑底白字的動態寫下「I think you should say I'm sorry(我想你應該說抱歉)」,引來歌迷好奇討論,後來才公布原來是發表了新單曲〈Say You’re Sorry〉,向過去的經歷告別。

▲Karencici自立門戶,發行最新單曲〈Say You’re Sorry〉。(圖/Boots n’ Cats Records提供)

Karencici表示,這首歌雖然看似是首普通的情歌,但實則對應到自己正在和過往道別的不捨心境。她分享,寫完這首歌後,腦海中浮現很多過去的人生片段,感動得想給自己一個擁抱,2014年的她從洛杉磯離開家人,獨自飄洋過海到台北追夢「相隔十年,再度離開一個熟悉的環境,其實也像要離家一樣,應該是第二次『轉大人』吧!」不過她並不害怕,從這些年的經歷中學習到許多,且更認識自己,因此對於未來的規劃是充滿無限期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Karencici露出結實腹肌。(圖/Boots n’ Cats Records提供)

〈Say You’re Sorry〉的MV由Karencici兼任創意總監,打造美國70年代的訪談節目場景,搭配歌曲營造與畫面成對比的淡淡哀愁。此外,她最近連續在幾支MV中露出結實的腹肌,儼然成為近期的招牌造型,她笑說已不像之前走佛系體態管理路線:「近期有固定找健身教練運動,希望線條可以更加明顯,身體可以強壯一點!」