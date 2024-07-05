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吳卓源IG無預警曬4照打歌！　捲小三風波最新近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

「鄉民老婆」吳卓源（Julia）今年4月爆出介入演員朱軒洋和YouTuber女友Cindy的感情，2人不僅單獨約會，甚至還在公園接吻，親密互動全被拍下來。日前才久違更新社群、現身校園演唱會的她，今（5）日再度發文，同時在文中附上4張近照，疑似在為新歌做宣傳，貼文曝光後，再度掀起網友討論。

 ▲（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）

▲吳卓源日前介入朱軒洋與女友的感情。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）

透過吳卓源分享的照片可見到，她身穿一件白色的上衣，分別將雙手插在腰上，以及微微張開雙臂，背對著鏡頭、朝著綠色的草叢走去。在其他張照片中，吳卓源獨自站在海邊的岩石上，正面看向鏡頭。為此，她在文中附上新歌〈她是誰〉及創作團隊的資料。

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▲（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）

▲吳卓源在IG發新歌。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）

事實上，吳卓源這首新歌的歌詞，正是她6月3日所發布的貼文內容「還以為找到幸福，結果全是錯誤，看這世界煙硝和霧，回不到當初。就像傻瓜迷了路，話都說不出，有些事只有自己才清楚。不想再沈默，不想再哭了，怎麼拚回，心已碎。快忘了她是誰，才發現掉進去那麼黑，低著頭往前追，我牽著她努力的去面對，誰會永遠的完美。」

▲（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）

▲吳卓源更新社群動態。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）

此外，吳卓源本月初才現身南臺科技大學校唱，當天她身穿百褶短裙，在台上扭腰擺臀，還演唱抒情版〈買榜〉，引發現場學生興奮尖叫，影片也於事後在網路上瘋傳，雖然有粉絲力挺認為她還是一樣美，但也有網友質疑，她在捲入感情風波後直到復出的時間似乎太快。

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關鍵字

吳卓源, 朱軒洋, 劈腿, 出軌, 鄉民老婆

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