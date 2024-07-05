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蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

記者田暐瑋／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎4日公布解雇元老成員蘿拉的真正原因，是因對方利用AB合約詐財高達8位數，之後又PO出不自殺聲明引發關注，網上曝光蘿拉的背景，過去是電影業公關，之後才到蔡阿嘎公司擔任公關，而6月時就有網友自稱是真實苦主，透露被蘿拉強迫簽署AB合約，拒絕後蘿拉就搞消失，最後幸好是透過另一個窗口才合作成功。

▲蔡阿嘎爆料遭前員工蘿拉詐財。（圖／翻攝自蘿拉IG）

▲蔡阿嘎爆料遭前員工蘿拉詐財。（圖／翻攝自蘿拉IG）

此事件自6月曝光後，不少業內人士和網友紛紛投入討論，當時就有一名自稱「真實案例苦主」的網友在Dcard透露，曾找蘿拉談合作，「蘿拉私下要求簽Ab合約並且要求不能回報公司，被我們拒絕之後就開始各種刁難，最後竟然直接消失。」多虧後來朋友的介紹，找到另一名窗口才得以順利完成合作，另外也有多位同業亦透露因蘿拉的不專業態度，選擇終止與蔡阿嘎團隊的合作。

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▲蔡阿嘎爆料遭前員工蘿拉詐財。（圖／翻攝自蘿拉IG）

▲蔡阿嘎爆料遭前員工蘿拉詐財。（圖／翻攝自蘿拉IG）

不只如此，許多廠商也都紛紛出來爆料，口徑一致稱蘿拉對合作案訊息愛理不理，很愛搞消失，另有業界人士看到蘿拉遭蔡阿嘎解雇提告的反應，「善惡有報，不是不報只是時機未到，人總要為自己所做的事情負責任，行銷公關的很多人都看著呢。」直言每次和蔡阿嘎的合作都不愉快，如今解雇蘿拉是個明智決定。

▲蔡阿嘎爆料遭前員工蘿拉詐財。（圖／翻攝自蘿拉IG）

▲蔡阿嘎爆料遭前員工蘿拉詐財。（圖／翻攝自蘿拉IG）

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