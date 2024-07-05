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網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎4日公布解雇元老成員蘿拉的真正原因，是因對方利用AB合約詐財高達8位數，之後又PO出不自殺聲明引發關注。有爆料指出蘿拉曾從事詐騙行業，Dcard有網友翻出多年前轟動一時的「廣州南寧詐騙案」，2受害者上節目揭發內幕的片段，當時受害者稱被好友林女詐騙，且對方從事電影業，更PO出對方IG各種炫富照，網友一對比驚見和蘿拉IG中的照片吻合：「太扯了！」

▲蔡阿嘎開除蘿拉引發議論，蘿拉黑歷史也被挖出討論。（圖／翻攝自Dcard）

▲蔡阿嘎開除蘿拉引發議論，蘿拉黑歷史也被挖出討論。（圖／翻攝自Dcard）

蔡阿嘎6月剛宣布開除蘿拉時，網上就出現各種討論文，好奇蘿拉被解雇的真正原因，當時Dcard有網友PO出2015年《夢想街57號》討論南寧詐騙案的片段，質疑：「還是因為以前做南寧詐騙？」2名受害者控訴遭好友鄭小姐和林小姐騙到南寧的手法和完整過程，也提供林小姐的IG，稱對方IG常PO吃喝玩樂的照片，其中一張是拍下價值不斐的香檳王照片，而有眼尖網友發現，蘿拉的IG也有這張照片，且蘿拉本名也姓林，猜測是同一人。

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▲蔡阿嘎開除蘿拉引發議論，蘿拉黑歷史也被挖出討論。（圖／翻攝自Dcard）

▲蔡阿嘎開除蘿拉引發議論，蘿拉黑歷史也被挖出討論。（圖／翻攝自Dcard）

▲南寧詐騙受害人9年前曾上節目踢爆內幕。（圖／翻攝自Dcard）

不只如此，由於蘿拉過去是電影業的公關，南寧案受害人也在節目指出林小姐曾從事電影業，「林小姐本來是從事電影業，但是她開始這個行業之後她就辭去了這個電影業的工作，然後就專心做她們所謂的服飾業。」3巧合令網友驚呼，「這…太扯了吧」、「太強了！你是不是有被帶去騙過」，後來也有人發現，在該文掀起討論後，蘿拉IG的香檳王照片則被刪除。

▲蔡阿嘎開除蘿拉引發議論，蘿拉黑歷史也被挖出討論。（圖／翻攝自Dcard）

▲蘿拉IG的香檳王照片被發現刪除。（圖／翻攝自Dcard）

受害者透露林小姐的詐騙受法，「4個人投資一間店，4個股東，所以就是講好4個人輪流要去看店，然後說這次剛好輪到她，那問我們說要不要一起過去看看，順便可以帶我們去附近玩玩。」規劃出國的過程中林小姐都未清楚說明地點，「因為我們上班其實很忙也沒有空多問，有時候問一兩句，他可能會丟一兩句給我們，一些敷衍的答案，但是其實並沒有給我們詳細的內容。」本來說投資的服飾店在湖南，到了當地幾天後才發現是被帶到廣西，隔天就被帶去上課，才驚覺是遭詐騙。

▲蔡阿嘎開除蘿拉引發議論，蘿拉黑歷史也被挖出討論。（圖／翻攝自Dcard）

▲蔡阿嘎開除蘿拉引發議論，蘿拉黑歷史也被挖出討論。（圖／翻攝自Dcard）

▲蔡阿嘎開除蘿拉引發議論，蘿拉黑歷史也被挖出討論。（圖／翻攝自Dcard）

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