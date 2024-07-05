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婁峻碩被曹佑寧打到臉歪眼腫！　李沐爆校草「高冷破功」：私下超鏘

記者蕭采薇／台北報導

愛情電影《夏日的檸檬草》由李沐、曹佑寧、婁峻碩主演，曹佑寧和婁峻碩扭打成一團的激烈打戲，婁峻碩更是被打到臉歪嘴斜貌，毀容程度嚇壞粉絲。另外，李沐也爆料曹佑寧的高冷形象隨著兩人交情全變調：「他私底下超鏘！」

▲《夏日的檸檬草》中曹佑寧(右)和婁峻碩為爭奪李沐，兩人競爭激烈。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲《夏日的檸檬草》李沐大爆曹佑寧拍戲之餘私下顛覆高冷形象。（圖／百薇國際娛樂提供）

《夏日的檸檬草》婁峻碩飾演的青梅竹馬「柚子」，和曹佑寧飾演的轉學生「程奕」，為了李沐飾演的「曉夏」爭風吃醋，不但有互相比拼射箭與飛輪機的競爭場面，更有婁峻碩看著李沐和曹佑寧共進午餐、自己遠遠啃著麵包吃味的可愛模樣，以及曝光李沐和婁峻碩片中在校園演唱會上，兩人自彈自唱、默契十足的表演場景，隨著電影邁入上映倒數一個月，更多宣傳活動開跑在即。

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 李沐和曹佑寧、婁峻碩三人因在高雄拍戲拍出好交情，下戲時也常膩在一起，本應將曹佑寧視為王子的李沐也從剛開拍的曖昧情愫，晉升為打成一片的好哥兒們，其中曹佑寧的轉變更是讓李沐哭笑不得。

▲《夏日的檸檬草》中曹佑寧(右)和婁峻碩為爭奪李沐，兩人競爭激烈。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲《夏日的檸檬草》（左起）曹佑寧和婁峻碩私下相處像兄弟般。（圖／百薇國際娛樂提供）

曹佑寧和婁峻碩片中，為了爭奪李沐芳心而大打出手的激烈扭打戲，不但有婁峻碩被打成豬頭、鼻青臉腫的狼狽樣，毀容程度惹得粉絲直呼心疼，他呆萌的學生頭造型更是成了粉絲票選最愛。婁峻碩透露，和曹佑寧第一次見面時覺得他外表冷漠、不好親近，熟悉以後才發現他是很悶騷的人。

▲《夏日的檸檬草》中曹佑寧(右)和婁峻碩為爭奪李沐，兩人競爭激烈。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲《夏日的檸檬草》婁峻碩被曹佑寧打到臉歪眼腫。（圖／百薇國際娛樂提供）

兩人也從讀本開始培養絕佳默契，訓練動作戲課程就滿上手，實際拍起打戲來也很順利，算是很快速就達到導演賴孟傑要求的標準。為了追同一個女生而頻頻對立的兩人，私底下相處其實是像兄弟般的情誼，曹佑寧也大讚婁峻碩：「他的個性就很像片中角色柚子，是很陽光溫暖且細心的人。」

▲《夏日的檸檬草》中曹佑寧(右)和婁峻碩為爭奪李沐，兩人競爭激烈。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲《夏日的檸檬草》李沐和曹佑寧有著兩小無猜的曖昧情愫。（圖／百薇國際娛樂提供）

《夏日的檸檬草》將於7月14日舉辦「搶先追愛」預售票首賣會，時間為下午兩點在台北Qsquare京站時尚廣場一樓大門口前，三位主演李沐、曹佑寧、婁峻碩都將出席活動，活動詳情與說明事項請上官方粉絲團查詢。

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夏日的檸檬草, 李沐, 曹佑寧, 婁峻碩

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