席琳狄翁罕病「嘴歪痙攣抽蓄不止」震撼畫面曝光！泣訴：非常羞愧

記者劉宛欣/綜合報導

西洋美聲天后席琳狄翁(Céline Dion)因《鐵達尼號》主題曲《My heart will go on》走紅,實力唱功深獲歌迷喜愛。然而她在2022年底鬆口罹患罕病僵硬人症候群(SPS),為此取消巡演計畫,專心與病魔對抗。日前她推出紀錄片《I Am: Celine Dion》中,透過影片呈現了她她癲癇發作的震撼畫面。

▲席琳狄翁的紀錄片收錄了她的病程。(圖/翻攝自預告)

席琳狄翁在影片中毫不保留地紀錄了她病症發作時的畫面,沒有刪減掉任何的畫面,就是希望透過展示自己的經歷,讓更多人理解SPS這種疾病的嚴重性。影片中,可以看到某次席琳狄翁在錄音後,癲癇發作而癱瘓,以及她的運動醫學治療師進行治療的全過程。

▲席琳狄翁發作場景令人心酸。(圖/翻攝YouTube/Entertainment Tonight)

某次發作時,席琳狄翁因癲癇發作而全身痙攣、抽蓄,淚水止不住地流出,醫師出手為她噴了藥物後,才獲得緩解。席琳坦言:「每次發作我都感到羞愧,不知該如何表達,無法控制自己。」紀錄片導演艾琳泰勒也透露,拍攝過程有過掙扎,一度想著停止拍攝幫助席琳狄翁,但對方要求保留完整的場景。

▲席琳狄翁在醫師幫助下緩解。(圖/翻攝YouTube/Entertainment Tonight)

艾琳泰勒進一步表示,她知道發作的場景可能會讓某些觀眾感到不適,並坦言「對我來說也很難,但要說的是,席琳看過這些畫面,她認為如果能透過她的情況讓更多人能理解SPS這個病,這些畫面就是有意義的。」即使面對病魔,席琳狄翁仍然保持樂觀,她在影片中也表達:「如果我不能跑,我就走路。如果我走不動,我就爬。」積極向觀眾傳遞正向的觀念。