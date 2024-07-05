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席琳狄翁罕病「嘴歪痙攣抽蓄不止」震撼畫面曝光！泣訴：非常羞愧

記者劉宛欣／綜合報導

西洋美聲天后席琳狄翁（Céline Dion）因《鐵達尼號》主題曲《My heart will go on》走紅，實力唱功深獲歌迷喜愛。然而她在2022年底鬆口罹患罕病僵硬人症候群（SPS），為此取消巡演計畫，專心與病魔對抗。日前她推出紀錄片《I Am: Celine Dion》中，透過影片呈現了她她癲癇發作的震撼畫面。

▲席琳狄翁發作場景令人心酸。（圖／翻攝YouTube／Entertainment Tonight、預告）

▲席琳狄翁的紀錄片收錄了她的病程。（圖／翻攝自預告）

席琳狄翁在影片中毫不保留地紀錄了她病症發作時的畫面，沒有刪減掉任何的畫面，就是希望透過展示自己的經歷，讓更多人理解SPS這種疾病的嚴重性。影片中，可以看到某次席琳狄翁在錄音後，癲癇發作而癱瘓，以及她的運動醫學治療師進行治療的全過程。

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▲席琳狄翁發作場景令人心酸。（圖／翻攝YouTube／Entertainment Tonight、預告）

▲席琳狄翁發作場景令人心酸。（圖／翻攝YouTube／Entertainment Tonight、預告）

▲席琳狄翁發作場景令人心酸。（圖／翻攝YouTube／Entertainment Tonight）

某次發作時，席琳狄翁因癲癇發作而全身痙攣、抽蓄，淚水止不住地流出，醫師出手為她噴了藥物後，才獲得緩解。席琳坦言：「每次發作我都感到羞愧，不知該如何表達，無法控制自己。」紀錄片導演艾琳泰勒也透露，拍攝過程有過掙扎，一度想著停止拍攝幫助席琳狄翁，但對方要求保留完整的場景。

▲席琳狄翁發作場景令人心酸。（圖／翻攝YouTube／Entertainment Tonight、預告）

▲席琳狄翁在醫師幫助下緩解。（圖／翻攝YouTube／Entertainment Tonight）

艾琳泰勒進一步表示，她知道發作的場景可能會讓某些觀眾感到不適，並坦言「對我來說也很難，但要說的是，席琳看過這些畫面，她認為如果能透過她的情況讓更多人能理解SPS這個病，這些畫面就是有意義的。」即使面對病魔，席琳狄翁仍然保持樂觀，她在影片中也表達：「如果我不能跑，我就走路。如果我走不動，我就爬。」積極向觀眾傳遞正向的觀念。

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