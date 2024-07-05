Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

記者蔡琛儀／台北報導

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷，與前團員陳建寧因合約糾紛鬧翻，詹雯婷告陳建寧偽造文書不成、反被起訴涉犯誣告罪嫌，不過台北地院審結，今（5日）判詹雯婷無罪，可上訴。

▲陳建寧。（圖／記者黃克翔攝）

對此，Faye透過所屬亞神音樂回應：「感謝一直以來身邊朋友和歌迷們對我的信任、關心和支持 。感謝司法公正還我清白。期盼一切紛擾至此告一段落，回歸音樂裡的純粹。」

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而陳建寧則表示：「今日法院的判決再次認證華研合約保證書為詹小姐親簽無誤，只是法官認為她可能一時忘記或誤會而錯誤認知輕輕放下，因誣告罪屬公訴罪，起訴主體是檢察官，就法律部分，我們尊重檢察官後續決定，盡力配合。」隨後他也再次向Faye喊話：「就個人部分，詹小姐無論出於忘記或誤會提出荒謬的提告，道義上至少欠我和華研一個道歉吧！謝謝大家的關心！」

回顧這起官司，詹雯婷於2018年退出飛兒樂團，2019年指控陳建寧2013年冒用她的簽名，簽約從當時的唱片公司改加盟華研國際音樂公司，告陳建寧與華研董事長呂燕清、總經理何燕玲等人涉嫌偽造文書。

不過台北地檢署依刑事局鑑定筆跡結果，認定詹雯婷當年在履約保證書親筆簽名，將陳建寧等人不起訴處分確定，另分案偵辦詹雯婷所涉誣告罪嫌，一開始2021年處分詹雯婷不起訴，但經高檢署發回重查，檢方認為詹雯婷明知自己親簽保證書卻執意提告，去年6月起訴詹雯婷涉犯誣告罪嫌，依本件檢察官所舉事證，不能證明被告有誣告之確定故意，故不能形成有罪之確信，即檢察官不能證明被告犯罪，因此判無罪。