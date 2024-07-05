蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

記者田暐瑋／綜合報導

蔡阿嘎4日證實元老員工蘿拉被開除的真正原因是利用AB合約詐財8位數，不法手段引發各界譁然，而在新片上架後不久，他突然PO出不自殺聲明，直言如果之後幾天沒有上線，要請外界幫忙討公道。5日一早他帶家人出國，稍早發文宣布今年不會舉辦夏日活動，粉絲也贊同：「先不要做戶外活動比較好。」

▲蔡阿嘎宣布今年停辦夏日活動。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）



蔡阿嘎5日中午發文，PO出全家出遊的照片，並宣布：「今年七月哈佛工作室確定不會辦實體大活動喔！」希望能把暑假時間拿來陪伴家人，「連續兩年辦了環島大活動，今年40歲生日休息一下。」而由於他稍早才PO出不自殺聲明，粉絲也認為這個時間點的確不宜有大型活動，「沒辦也好，免得某人要出餿主意在辦活動當天搞大家」、「先不要做戶外活動比較好」、「請注意安全」。

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▲蔡阿嘎宣布今年停辦夏日活動。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎4日深夜發文影片後，突然PO出不自殺聲明：「本人(包括家人)樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！」列舉多條意外狀況，最後一條寫道：「本人(包括家人)絕不會與隨機的不明人士起衝突，並盡可能保護自我人身安全。」文末也懇請外界：「若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現本人相關帳號不再上線，請幫我們討回公道，謝謝！」

此文引起Dcard網友譁然，驚呼細思極恐，希望蔡阿嘎一家能小心安全，「超恐怖，這世界好黑暗」、「之前搞過詐騙還沒事，背後應該有高人指點」、「要這樣發不自殺聲明！看來事情不是一般的大條」，更有人想起4年前蔡阿嘎和二伯在路上遭黑衣人拿鐵鎚攻擊事件，「那是不是也可以合理懷疑之前被黑衣人偷襲」、「會不會之前鐵鎚事件也有蹊蹺」。