薔妹遭陸女友呼巴掌「薔薔發聲了」！堂姊也火大開砲　施暴畫面瘋傳

記者田暐瑋／綜合報導

薔薔常和妹妹林嘉珍在影片中合體，讓妹妹開始受到網友關注。薔妹1日在小紅書開直播公審大陸女友小潔，怒罵對方出軌，還緊緊扣住女友脖子，女友崩潰直呼想吐，忍無可忍呼了她一巴掌，雙方爆發激烈爭吵，引發議論，對此，薔薔堂姊出面發聲，坦言家人對薔妹的行為舉止非常頭痛，薔薔本人則表示將會在4日統一對外說明。

▲薔薔。（圖／記者黃克翔攝）

薔妹在直播中和女友小潔互相對罵，爆發呼巴掌、扣住脖子等肢體衝突，過程影片在網路上瘋傳，一名自稱是薔薔堂姊的女網友在Threads發聲，「她的言行舉止觀感不佳...家裡的事就不必攤在網路上說....回國我會請她自我檢討。」至於被問到是否需要刪除在網路上瘋傳的直播影片，堂姊也表示：「個人做業個人擔。」

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▲薔妹和女友對罵爆發肢體衝突。（圖／翻攝自Threads）



對於這起爭議，據悉，薔薔為此頭很痛，至於妹妹的脫序行為，將會於4日的公開活動上統一對外說明。薔妹當晚在直播先是嗆女友身邊都是糟糕的人，接著爆料女友和其閨蜜：「整天騙色騙男人，妳們以為妳們是誰。」兩人越吵越激烈，女友氣不過，最後動手打了她一巴掌，大罵：「我真的很後悔認識你！妳去X！」火爆衝突引來4萬人在線收看。

▲薔薔堂姊發聲。（圖／翻攝自Threads）