小孟老師／7月4日星座運勢　天秤勇敢示愛

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：靈感創意不斷

感情：自然成功結緣

財運：把握分析投資

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：處女

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雙子座

工作：得到上級共鳴

感情：表白的好日子

財運：平衡購物支出

幸運色：灰色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

天秤座

工作：工作重視細節

感情：有利勇敢示愛

財運：資金分散投資

幸運色：綠色

貴人：金牛

小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：有力人士幫忙

感情：異性緣超級旺

財運：懷感恩得好運

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：雙魚

金牛座



工作：指揮權限增加

感情：發展一段戀情

財運：投機希望略增

幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：天蠍

處女座

工作：得到老闆關愛

感情：體驗別樣愛戀

財運：投資理智思考

幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：受到主管認同

感情：遇到心動對象

財運：獲利應憑實力

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：金牛

天蠍座

工作：身份地位提升

感情：打扮性感魅力

財運：投資眼光精準

幸運色：玫瑰色

貴人：獅子

小人：雙子

雙魚座

工作：合夥關係提升

感情：桃花旺感情順

財運：獲利效率提高

幸運色：棕色

貴人：魔羯

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：影響力大提升

感情：伴侶幽默開朗

財運：理財靜心觀察

幸運色：玫瑰色

貴人：雙魚

小人：天秤

獅子座

工作：與同事有默契

感情：談情說愛日子

財運：投資靜心觀望

幸運色：亮紅色

貴人：天秤

小人：牡羊

射手座

工作：誤會解釋清楚

感情：親切態度待人

財運：適合與人合資

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。