《大嘻哈時代2》演唱會突取消！觀眾傻眼　主辦忍痛：真的很抱歉

▲《大嘻哈時代2》去年播出後引發熱烈討論。（圖／翻攝自大嘻哈時代臉書／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

《大嘻哈時代2》去年播出後引發熱烈討論，不少選手都因此爆紅，包括最終奪得冠軍的阿跨面、曾是女團AKB48 Team TP成員的林潔心、以及艾蜜莉、阿夫、小卡比等人，形成「大嘻哈熱潮」，事隔一年，原本有主辦單位集結了當時的高人氣選手，要在7月5日舉辦演唱會，但似乎因票房不佳而突然取消。

5月初時，阿跨面、馬克SAVAGE.M、小卡比、REX、Gummy B、Green Father比杰、林潔心、E1and、芮鯊RapShark、艾蜜莉AMILI等《大嘻哈時代2》的選手，宣布將在7月5日於Zepp New Taipei舉辦《2024 HOMECOMING 演唱會》台北場，以「返校」為概念，演出介紹寫著：「在去年的選秀節目中，我們見證了一群無比傑出的音樂人，他們用音符描繪了自己的故事，贏得了大家的心也各自踏上夢想的旅程，現在，他們即將在Homecoming演唱會上舞台重返，一年後的他們是否已經進化蛻變？」

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▲5月初時宣布《大嘻哈時代2》人氣班底將一起舉辦演唱會。（圖／翻攝自這方娛樂臉書）

歌迷們原本期待能在演唱會上看到《大嘻哈2》選手們現在的表現，不過日前主辦單位突然發出聲明，表示「謝謝所有支持《2024HOMECOMING演唱會》台北場的歌迷們，原訂7月5日舉辦之演出，因故取消，造成不便，敬請見諒，在此致上十二萬分歉意」，讓已經買票的歌迷感到有些錯愕。

▲主辦單位突宣布HOMECOMING演唱會取消。（圖／翻攝自這方娛樂臉書）

主辦單位也補充提到：「我們跟藝人方、製作方經過很多次的討論，在每一方面沒辦法克服的現況下，如果草率辦了一場不夠好不夠精彩的演唱會，真的是更對不起大家，也不是我們樂見的，所以共同決定忍痛取消以待來日，希望能夠諒解，對於造成因擾真的很抱歉。」但據悉演唱會取消原因為票房不佳，也有不少網友表示根本不知道有這場演出，認為宣傳力道應該要加強。

▲主辦單位回應因無法克服現況，才會選擇取消演出。（圖／翻攝自這方娛樂臉書）

其實《大嘻哈時代2》去年舉辦總決賽時，選在北流舉辦「總冠軍賽演唱會」，找來大支、熊仔、Leo王、剃刀蔣當客座評審，以Live演唱會形式選出本季的總冠軍與MVP，並開放觀眾觀賽，門票開賣後一分鐘就秒殺，可見當時節目熱度相當高；比賽結束後又展開巡演，每場卡司都不同，集結了前6強與人氣選手，同樣是場場秒殺，沒想到一年過去卻黯然取消演出，選秀造成的熱潮似乎已經漸漸褪去，往後發展只能看個人造化。

▲《大嘻哈時代2》風光在北流舉辦總決賽，由阿跨念奪冠。（圖／翻攝自大嘻哈時代臉書組）

▲《大嘻哈時代2》風光在北流舉辦總決賽，由阿跨念奪冠。（圖／翻攝自大嘻哈時代臉書組）

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