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祖雄帶女兒「搭小黃遇恐龍司機」！　火大開罵：不要挑戰爸爸

記者王靖淳／綜合報導

馬來西亞男星祖雄去年和烏克蘭女星佳娜結婚，夫妻倆育有一個女兒「內內」，平時除了會透過社群紀錄生活，也不吝嗇與粉絲分享親子日常。最近祖雄發文透露，帶女兒搭Uber時遇到恐龍司機，讓他相當憤怒：「不要挑戰爸爸保護小孩的決心！」

▲祖雄（圖／翻攝自Facebook／Hero Tai祖雄）

▲祖雄平時會在社群分享家庭生活。（圖／翻攝自Facebook／Hero Tai祖雄）

透過祖雄在社群限動分享的截圖可見到，他傳訊息向Uber的客服反映，透露自己遇到一名很危險的司機。祖雄提到，他下車時先在後面準備嬰兒車，還沒有把車門關上，結果此時司機竟然載著女兒繼續往前開。為此，祖雄感到相當傻眼：「我真的嚇死了！司機根本沒有留意後車情況！太可怕！」並痛批對方是恐龍司機。

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▲祖雄（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

▲祖雄發文透露遇到恐龍司機。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

事實上，祖雄的老婆佳娜日前才在IG開放網友問答，有人好奇問她若遇到恐龍家長，會以什麼態度來面對對方。為此，佳娜坦言自己容易發脾氣，同時也透露，最近跟老公帶女兒到公園玩時才遇到恐龍家長。她表示，自己目睹一名女童往女兒方向跑，結果女童的爸爸不但沒上前制止甚至還在旁邊笑，讓她看了相當不滿，當場開罵對方。

▲（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

▲佳娜日前才發文透露遇到恐龍家長。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

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祖雄, 佳娜, 結婚

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