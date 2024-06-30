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「小王祖賢」李世英自爆全臉整形　連頭皮都動：想要素顏有自信

記者吳睿慈／綜合報導

南韓諧星出身的演員李世英曾在《請回答1988》裡飾演女主角的好友「王祖賢」，以搞笑幽默的演出方式獲得觀眾喜愛。近年來，她勤於經營自己的YouTube 頻道，過去多度分享整形經驗，28日再度上傳一則「全臉整形了」的標題影片，她繡眉、紋眼線以及嘴唇，甚至連頭皮都動，直呼想要變成「就連素顏都有自信」，並放上前、後對比照，確實有差異。

▲李世英自爆全臉整形！　連頭皮都動：想要素顏有自信。（圖／翻攝自李世英YouTube）

▲李世英自爆全臉整形，但其實是半永久美容。（圖／翻攝自李世英YouTube）

李世英影片風格平易近人，經常在頻道分享自己「變美小秘訣」，過去曾經大方承認割雙眼皮、墊鼻等，最新一集影片裡，她以驚人的標題寫著「全臉整形了」，以素顏真實面貌現身，並表示希望連素顏都有自信，其實是做半永久美容，她打算一併霧眉、紋唇、繡眼線，看到成果完成後，她擺出滿意的表情，最後決定連頭皮頂部髮際線都一起紋。

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▲▼ 「小王祖賢」李世英自爆全臉整形！　連頭皮都動：想要素顏有自信。（圖／翻攝自李世英YouTube）

▲▼李世英霧眉、紋唇、繡眼線一次到位。（圖／翻攝自李世英YouTube）

▲▼李世英一次到位。（圖／翻攝自李世英YouTube）

影片裡，李世英放出前、後對比照，五官變得立體，確實看起來更有精神、有氣色，網友稱讚表示「變漂亮了」、「看起來很好」，但也有人給予關心表示「現在不用再整形也很漂亮了」、「會不會整形中毒」，希望她之後別再動刀。

▲李世英最後連頭皮都動：想要素顏有自信。（圖／翻攝自李世英YouTube）

▲李世英最後連頭皮髮際線都紋，她很滿意成品。（圖／翻攝自李世英YouTube）

李世英（正名：李世映）因出演《請回答1988》的「雙門洞王祖賢」（王子賢）一角爆紅，她會透過YouTube頻道與粉絲分享日常，就連感情生活也不避諱，外界都知道她有一位交往6年的日本男友，兩人本來預定在2024年結婚，但沒想到，兩人在2023年春天分手。

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李世英, 請回答1988, 李世映

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