記者張筱涵／綜合報導

南韓洗腦曲〈晚安大小姐〉今年3月推出後紅到現在，席捲各大Challenge短片外，不只藝人和網紅搶跳，沒想到今（27日）連知名電競選手T1下路的Gumayusi（李珉炯）也和ASMRZ（由NEEDMORECASH和TANAKA組成）合體開跳，登上南韓論壇theqoo熱門文章。

▲Gumayusi（中）合體ASMRZ熱跳〈晚安大小姐〉。（圖／翻攝自X／T1LoL）



theqoo熱門文章今天出現一篇「［LoL］T1 Instagram（注意有無法擋）」，原來就是Gumayusi穿上緊身西裝和NEEDMORECASH、TANAKA合體，熱跳〈晚安大小姐〉，留言區中可見許多網友直呼「可是珉炯啊…你是職業電競選手啊」、「無法擋的Guma」、「天啊竟然登上熱門文章，兒子啊，我們是有說你想做什麼就去做，但不包含這個啊」、「為什麼這麼適合啦」、「珉炯啊，抱歉，我馬上睡」。

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▲韓網討論。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）



有趣的是，Gumayusi在團隊T1昨（26日）對上DRX的比賽勝出後，就有對著鏡頭擺出〈晚安大小姐〉的姿勢之一，當時就有引起討論，沒想到今天就出了影片和照片，令支持者們又驚又喜。

▲Gumayusi比賽勝利動作預告〈晚安大小姐〉。（圖／翻攝自YouTube／LCK）



事實上，南韓LoL戰隊不只Gumayusi拍了這類的影片，KDF（Kwangdong Freecs）的LoL隊員BuLLDoG、Bull和Quantum也挑戰過〈晚安大小姐〉，特意穿上西裝和女僕裝的棚拍吸引7.1萬觀看次數。

▲BuLLDoG（右）、Bull（左）和Quantum〈晚安大小姐〉。（圖／翻攝自X／KDF_LoL）



▼Gumayusi合體ASMRZ熱跳〈晚安大小姐〉。（影片／取自X／T1LoL，如遭刪除請見諒）



▼BuLLDoG、Bull和Quantum跳〈晚安大小姐〉。（影片／取自YouTube／Kwangtube0，如遭刪除請見諒）

