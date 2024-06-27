小優被爆玩很開！遭男藝人調侃「直升機」　她傻眼點名2女星背後亂傳

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台《甄心分享小琳鐺》邀請小優、李愛綺、劉涵竹上節目討論「直擊八卦集散地，一不留神我竟成為事件主角」，小優說演藝圈盛傳她玩很大根本就是誤傳，因為有次尿道炎拉筋時姿勢怪怪的，何妤玟就說她這樣不行，玩很開喔，結果八卦因此傳開，事後小甜甜還幫她在節目宣傳說，她會什麼直升機，也讓她因此被斷桃花。

▲小優、劉涵竹、李愛綺上節目暢談身為八卦主角的話題。（圖／緯來戲劇台提供）



小優說，她有陣子因為憋尿私密處發炎，當時，何妤玟都會召集大家一起去上舞蹈課，她拉筋的時候因為私密處發炎，拉筋時動作都有點怪怪的，何妤玟就過來關心她，得知她發炎後就猛虧：「妳真的是玩很開呢！小優，妳一定很多招數，妳一定是性生活太頻繁了吧！」她想說開開玩笑都是女生也還好，後來她去錄影遇到阿虎、大剛，竟然被問說「小優，聽說妳很頻繁耶！」讓她相當傻眼。

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▲小優被傳私下玩很大，不忍還原真相。（圖／緯來戲劇台提供）



除此之外，小優還直接點名小甜甜，多次在節目中說她是直升機什麼的，主持人沈玉琳表示也有聽過，佩甄接著說：「妳會那個巴黎鐵塔倒過來轉過去嘛？」小優說，甜甜可能覺得很好笑，就在節目上幫她宣導這件事，但是傳出去就對她有影響，有時候朋友想幫她介紹男友，對方就會說「不要啦！小優感覺玩很大呢！」小優說大家會覺得自己口味很重，「真的沒有這些事，我還單身！」沈玉琳說：「所以男藝人在背後都叫妳直升機啊！」讓小優說：「對啊！超煩的。」



