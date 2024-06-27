韓擬推「人臉辨識進場」防演唱會黃牛！　網友大反彈：這是個人隱私

記者張筱涵／綜合報導

各國普遍都有黃牛、搶票外掛的情形發生，這也讓真正的粉絲降低了可以前往活動的機會。南韓選擇推出「人臉辨識」制度來阻止這樣的情形發生，且在《ON THE K : A》活動嘗試對33名觀眾實施，他們更說「大型演唱會的觀眾入場排隊時間也能減少」，但南韓網友普遍不買單。

▲南韓為了阻斷黃牛擬推人臉辨識進場。（圖／翻攝自韓網）



南韓文化體育觀光部和韓國內容振興院（KOCCA）將引進「人臉辨識」系統，來預防黃牛票，觀眾在購買門票後需登錄自己的臉部（生物辨別資訊），入場時透過掃描門票和人臉辨識後進場，而且並不能進行更改，所以不會有偽造和竄改的情形。

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另外，KOCCA也在旗下音樂工作室舉行的《ON THE K : A》演出首次使用這項技術，33名觀眾都順利且快速的進場，他們認為這個方式也能成功阻止搶票外掛的出現，觀眾便能避免過度的競爭。

此新聞一發布後隨即在論壇theqoo引起熱烈討論，大部分南韓網友都抱持著反對態度，「已經被儲存的生物辨別資訊是要怎麼撤銷？我要怎麼相信」、「要是被駭就完蛋了欸」、「這樣的話，家人幫忙搶票的帶文件去證明也不行了欸」、「哪來的自信能夠做好資訊管理？連身分證號碼一天到晚都被洩漏欸」、「什麼？就為了看演唱會我要賣掉我的臉？我們哪知道會被用到哪去」、「不如抓外掛程式就好，整型的人該怎辦？我的隱私又怎麼辦」。

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）