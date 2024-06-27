李泳知〈Small girl〉本就有吻戲！專業幕後曝　網心動：D.O.有罪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星李泳知近日與D.O.（都敬秀）推出合作歌曲〈Small girl〉，MV最後放出兩人超甜蜜的彩帶，男方突然親上她的臉頰，令她嚇到在海邊狂跑，由於嚇到的反應太過真實，所有人都在猜測「那段沒在劇本上」。歌迷猜了數日，李泳知親自在羅PD（羅暎錫）直播裡揭曉答案，其實那段吻戲有在劇本裡，只是D.O.非常專業地完成，才會有如此驚人效果呈現。

▲李泳知聊到〈Small girl〉MV，她坦言本來就有吻戲。（圖／翻攝自出差十五夜YouTube）



李泳知透露，吻戲拍攝當天與D.O.是初次見面，兩人壓根不熟的狀態下要拍吻戲，男方在開始前不斷跟她閒聊，藉此讓她心情放鬆，由於所有工作人員都站在很後面，於是兩人背對著鏡頭聊東聊西，當導演喊「3、2、1開始」，D.O.仍在講話瞬間親上去了。

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▲吻戲開拍前，D.O.為了讓李泳知放鬆，一直在跟她聊天，聽到導演喊開拍，他才瞬間親上去。（圖／翻攝自〈Small girl〉MV）



一切發生地太突然，李泳知表示雖然有聽到導演喊倒數，但D.O.一直在跟她講話，所有心思都專注在男方身上，當下無法分心，沒想到，一切都是D.O.已經計劃好的演出方式。

▲▼李泳知稱讚D.O.非常專業，但強調「無法再拍第二次」，羅PD虧她會心臟麻痺。（圖／翻攝自出差十五夜YouTube）



李泳知在拍完那幕後，深深感受到「如果我也要變得專業，就得像那樣」，她還爆笑自虧「我就獨自飛上星星之國了」拍完以後根本什麼都不記得了，當有人問她「如何啊」，她笑喊「我什麼都不記得，只知道『絕對不能拍超過2次』」，羅PD虧「因為拍第二次，會心臟麻痺」，她則笑著點頭。

〈Small girl〉MV吻戲幕後終於揭曉，粉絲直呼太心動了，稱讚「D.O.很專業」、「D.O.有罪」、「原來是這樣拍出來的」、「還以為是臨時加上去的」、「被親以後的李泳知更可愛」。