楊女亂爆豪宅詐賭遭判刑！　徐乃麟發聲捍衛清白「願和解原因曝光」

記者孟育民／台北報導

綜藝大哥徐乃麟先前爆發內湖豪宅詐賭案件，當時參與賭博、綽號「圓圓姊」的楊強蓉，對記者宣稱徐乃麟支持並參與賭場經營，遭徐乃麟提告誹謗。楊女一審遭判刑1年6月，全案上訴後，高等法院二審改判楊女有期徒刑5月、得易科罰金15萬元定讞。稍早，徐乃麟透過經紀人也做出回應，「台灣社會有些人認定加重誹謗不是什麼重罪，所以常常無的放矢毀人不倦，這才是最最可惡的，司法千萬都不要輕判，就像詐騙集團一樣輕判了事，易科罰金繼續幹壞事，謝謝！」

▲徐乃麟對於楊強蓉的判決解果回應了。（圖／資料照／記者孟育民攝）

徐乃麟對於判決結果，表示：「我沒有做的事不要栽到我頭上，我一定捍衛到底。奉勸那些想要借著傷害別人名譽，而想從中得到名或利的人，諸惡莫作善惡終有報，而且很快。」他說看過很多案例，一個無中生有的誹謗，毀了一個人或家庭，「我尤其痛恨空憑一張嘴編織故事，撕裂別人名譽的人，嘴比刀利呀！」

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楊女稱先前徐乃麟參與、支持賭場，一審法院認定她犯行明確，依散布文字誹謗罪判刑1年6月。楊女再上訴，高等法院二審審理後，仍認定楊女有罪；但因為雙方達成和解，高等法院因此撤銷原判決，改判有期徒刑5月、得易科罰金15萬元，全案確定。

徐乃麟說：「楊女士對我的加重誹謗一審判了1年6個月的刑期，台灣司法史上判的最重的一件，二審楊女士真心悔過誠心懺悔道歉，加上她年事已高，她的先生及間接認識我的人都拜託我能跟她和解，我也看到她的真誠又加上年紀不小，一年半的刑期，真的對她會很辛苦，因而原諒她。」



