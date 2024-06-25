《古惑仔》駱駝老大砸7位數治癌！「動手術拄拐杖」健康近況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

80歲香港資深男星陳惠敏是著名武打演員，曾在《古惑仔3之隻手遮天》扮演駱駝老大，最令台灣觀眾熟知。他2020年9月首度證實罹患肺癌，由於早期發現，投入7位數醫療費治療，目前住在深圳，先前又傳出他的雙腳出問題需要動手術，現在必須撐著拐杖行走。

▲陳惠敏淡出螢光幕前。（圖／翻攝自抖音）

根據《香港01》報導，陳惠敏之前在成都吃飯時，身邊帶著多名保鑣，雖然已經79歲，但精神看起來相當不錯，親民的他不忘與在場所有人打招呼。他先前接受了髖關節手術，需要依靠拐杖行走，在吃飯時，對著鏡頭比出讚的手勢，但從曝光的照片中可看到他手指關節腫脹，被網友猜測他可能罹患「痛風石」，該病不僅會引起強烈疼痛，還會導致關節變形。

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▲陳惠敏近年身體狀況亮紅燈。（圖／翻攝自小紅書）

陳惠敏近年健康狀況不佳，前後經歷中風、肺癌、腦癌等，各種病痛纏身，他曾上節目談抗癌歷程，透露自己只靠打針和吃藥治療，每隔20天要到醫院打點滴，經過一整年療程後康復，花費了7位數的醫療費用，提到確診腦癌時的心情，坦言：「說不怕死都是騙人的」。陳惠敏近年來雖淡出演藝圈，但仍十分活躍在社群上，偶爾會有偶遇他的網友在社群分享與他的合照。