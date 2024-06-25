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NHK美女主播「巨胸放桌上」！辣照突消失停更4月…網求改行拍寫真

記者陳芊秀／綜合報導

日本NHK主播中川安奈因擁有傲人上圍，在主播圈被稱為「峰不二子」，自2023年5月開設個人IG以來，超過6萬粉絲追蹤。她時常分享下班後的私人生活照，不過日網發現，將近4個月以來IG已經沒有更新，引發外界憂心。

▲▼美女主播中川安奈辣照悄刪除停更4個月。（圖／翻攝自IG、X）

▲NHK美女主播中川安奈IG突停更4個月引發外界憂心。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊女性》報導，中川安奈於2016年加入NHK電視台，曾在秋田、廣島的分台工作，並於2020年轉調至東京，從那時開始在晨間節目《早安一刻》露臉，並於今年3月卸任，同時也不再更新社群平台，外界揣測即將要轉為自由播報員，甚至被猜將要調到地方電視台，不少人認為她可以勝任成為自由播報員。

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日網則是認為「應該利用好自己的好身材。年輕的時候不利用更待何時」、「如果成為自由播音員，可能很快就會出版寫真集」，還有人期待她改行當藝人、出寫真集。

▲▼美女主播中川安奈辣照悄刪除停更4個月。（圖／翻攝自IG、X）

▲中川安奈私下生活照性感。（圖／翻攝自IG）

然而，NHK相關人士表示，中川安奈的IG保持沉默，並非是準備轉為自由播音員的前兆。爆料者透露「她在IG上傳太多私照，因此受到了電視台的警告。她已經刪除了一些強調胸部的照片」，這些包括把胸部放桌上的酒吧照、出浴後的照片以及戴眼鏡的照片。

▲▼美女主播中川安奈辣照悄刪除停更4個月。（圖／翻攝自IG、X）

▲▼美女主播中川安奈辣照悄刪除停更4個月。（圖／翻攝自IG、X）

▲中川安奈悄刪除胸部放桌上的照片。（圖／翻攝自IG）

此外，爆料者指出，中川安奈對於自己的性感照被大眾過度關注，為此感到很困擾，「本人是個爽朗的人，對於被當作性感的『峰不二子』感到非常困惑」。而她何時更新社群動態，則不得而知了。

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