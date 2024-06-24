蘇慧倫不只會唱Lemon Tree還拿過影后　《誰是被害者2》演技爆發

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《誰是被害者》相隔4年推出第2季，加入一票新面孔，其中歌手蘇慧倫飾演法醫「薛欣寧」，令觀眾印象深刻。而她在歌壇擁有〈Lemon Tree〉、〈傻瓜〉等無數金曲代表作，戲劇演出不算多，但是每一次演出都寫下亮眼紀錄。

▲蘇慧倫《誰是被害者2》演冷面法醫。（圖／翻攝自臉書）

蘇慧倫是華岡藝校戲劇科，當時在柯一正老師介紹下去試音，就此踏入樂壇。而她1993年首度演出電影《只要為你活一天》，當時導演是陳國富，監製侯孝賢，娃娃頭髮型模樣清純，2005年演出鄭文堂執導的《深海》，飾演從監獄出來，患有憂鬱症的女子，入圍第51屆亞太影展最佳女主角，2007年在《流浪神狗人》飾演張翰妻子，憑片在2008年羅馬亞洲電影節奪下影后，這是從影15年來第一次獲得演技獎項的肯定。

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外型凍齡的蘇慧倫，完全看不出已經53歲，在《誰是被害者2》飾演法醫，面對遭殘殺的遺體仍面不改色，為了專心演出，更與家人短暫分開一陣子。而她的投入果然獲得好評，難得不以歌手形象，而是以角色形象示人，粉絲湧入她的社群網站留言「老大也太會演了、今年金鐘獎有希望了」、「演技大爆發，非常驚艷！看完對妳的演技很著迷，眉毛眼神都超入戲」、「好喜歡薛法醫，冷冽和感性都很讚」。