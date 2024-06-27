小孟老師／6月27日星座運勢　水平牡羊射手3運全發！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：提高產品質量
感情：相處輕鬆快樂
財運：投資眼光精準
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：善於傾聽意見
感情：改善相處方式
財運：找到重點投資
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：培養耐心毅力
感情：主動伸出援手
財運：有價證券得利
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：創新解決方案
感情：主動討好伴侶
財運：勤儉持家賺錢
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：處女
工作：提高品質標準
感情：做出積極改變
財運：信任團隊判斷
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：開發產品策略
感情：贏得對方芳心
財運：藝術品賣高價
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：射手
【水象星座】
工作：減少品質誤差
感情：享受快樂時光
財運：把握分析投資
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：有效領導團隊
感情：懷念過去愛情
財運：貴人指點生財
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：水瓶
工作：掌握市場趨勢
感情：無悔地奉獻愛
財運：適合與人合資
幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
【火象星座】
工作：善於總結經驗
感情：抓住重要機會
財運：財運投資增加
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：主動促進合作
感情：調整相處標準
財運：重點獲利瞭解
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：吸引更多客戶
感情：內心真愛寶藏
財運：小投資收益增
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響