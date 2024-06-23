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楊謹華感性告別《浪姐5》！　唱rap挨酸難聽認了：唱跳不是我強項

記者王靖淳／綜合報導

女星楊謹華最近參加大陸綜藝節目《乘風2024》（又稱《浪姐5》），每次登台都成了各界討論的話題，雖然圈粉不少人，但也出現部分酸民認為她唱RAP表現不佳。如今節目錄製告一段落，楊謹華也在社群發文回顧錄影經歷，同時也感性告別《浪姐5》。

▲楊謹華。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

▲楊謹華感性告別《浪姐5》。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

楊謹華表示，92天的相聚和350個小時的訓練，每個畫面都歷歷在目，這段旅程將永遠烙印在她腦海裡。她感謝節目組的邀請，讓她的人生多了精彩的篇章，也提到與她並肩作戰的姐姐們，「感謝每位相知相惜的姐姐們，讓我看到女人們韌性與包容。」點名感謝學姐們，包括Ella、A Lin、王心凌和陳意涵，還有那些在背後默默支持她的好友們。

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▲楊謹華。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

▲楊謹華感謝《浪姐5》學姐王心凌、Ella。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

楊謹華坦言，雖然自己常認為應該是她要給觀眾安慰和鼓勵，但實際上，她一直在接受大家的愛與支持，並將這些支持者形容為「2024這個夏天最美的浪花」。楊謹華不忘感謝給予她指教的人，並強調參加《浪姐5》是為了實現兒時的夢想，跳出舒適圈是她的目標，「有任何的指教我都樂意接受，這段時間辛苦了！感謝了！」

▲楊謹華。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

▲楊謹華表示：「唱跳絕對不是我的強項，但它絕對是我的熱愛！」。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

楊謹華表示：「唱跳絕對不是我的強項，但它絕對是我的熱愛！」她很開心自己做到了，因此勉勵大家：「人生不要做後悔的事，也不要懷疑自己能不能做，只有你『想做』或『不想做』。」並宣布她的「乘風之旅」暫時結束，未來將繼續迎接新的挑戰。

▲（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲網友發文認為楊謹華唱rap不好聽。（圖／翻攝自微博）

【楊謹華IG全文】
92天的相聚，350個小時的訓練，這裡頭的每個畫面都還是歷歷在目，相信它也會永遠深刻的在我腦海裡。
謝謝「乘風2024」的邀請，讓我人生多了一部份精彩，真心感謝每一位相知相惜的姐姐們，讓我看到女人們韌性與包容，感謝我的學姐們，Ella、A Lin 、心凌、意涵、還有我親愛的好友們、無時無刻給予關心及溫暖，再來更加感謝的是你們！！！在台下為我吶喊的你們！有時候想想應該是我要給你們安慰鼓勵，但常常反過來，我一直在接受到你們的愛及鼓勵，你們永遠是我2024這個夏天最美的「浪花」。
當然我還要謝謝的是這路上給我指教的人們，唱跳絕對不是我的強項，但它絕對是我的熱愛！實現小時夢想，跳開舒適圈是我這次來到乘風的目的！所以有任何的指教我都樂意接受，這段時間辛苦了！感謝了！
最後！想要好好的感謝自己！謝謝當初的決定，謝謝一路的拼命，謝謝我的堅持、我的勇敢！人生不要做後悔的事，也不要懷疑自己能不能做，只有你「想做」或「不想做」，楊謹華妳很棒！！妳做到了！
Ps.感謝我最棒最可愛的所有幕後團隊人員，沒有你們，我無法專心的全力以赴！以及我最愛的PD芮芮，謝謝妳那無微不至的照顧。

我的乘風之旅暫時結束了～我們一起繼續無懼的前往下個充滿挑戰的未來。

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楊謹華, 乘風2024, 浪姐5

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