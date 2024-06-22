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隋棠出國脫了「秀美背＋側半球」！　解放逆天長腿激辣

記者王靖淳／綜合報導

女星隋棠和老公Tony結婚後育有三個小孩，一家五口感情甜蜜，平時也會在社群記錄親子日常，最近她發文分享趁小孩放暑假，全家一起出國旅遊，同時也有感而發表示：「時間過太快。」

▲隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠Sonia Sui）

▲隋棠分享去石垣島的照片。（圖／翻攝自Facebook／隋棠Sonia Sui）

隋棠表示，每年6月到8月，她都盡量把時間留給孩子們，希望能陪伴他們度過充實又快樂的暑假。儘管如此，她還是覺得時間過太快，去年出去玩的照片都還沒來得及分享，新的暑假便已經到來。並在文中附上一系列一家五口日前到石垣島遊玩的照片。

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▲隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠Sonia Sui）

▲隋棠平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／隋棠Sonia Sui）

透過隋棠分享的一系列照片可見到，她在其中一張照片中身穿深藍色的一體式泳裝，完美展現出她的身形曲線。她還戴著一頂同樣是深藍色的遮陽帽，以及太陽眼鏡，站在游泳池邊微微轉身，對鏡頭露出招牌燦笑，整個畫面洋溢著她享受和家人出遊的幸福。

▲隋棠（圖／翻攝自Facebook／隋棠Sonia Sui ）

▲隋棠日前帶孩子去石垣島玩。（圖／翻攝自Facebook／隋棠Sonia Sui ）

隋棠提到，孩子們成長得非常迅速，新買的泳衣還沒穿多久就已經變得很合身，預計明年又得重新購買。她感嘆孩子們的成長彷彿是在轉瞬間發生的，讓她感到既開心又惆悵。最後，隋棠特別感謝石垣島，因為那裡承載她與孩子們在今年初夏的美好回憶。

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