ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／粉絲狂撩「泡麵還是我」　D.O.直男式回答：拍謝，我選泡麵

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體EXO成員D.O.（都敬秀）22日在天母體育館舉辦見面會，他穿著白色襯衫帥氣登場，帶來新歌〈Mars〉在台首演，台下千名粉絲陶醉在他歌聲裡，睽違多年再度訪台，他用中文大喊一聲「大家好，台北！」接著開朗地大喊：「隔了很久再跟大家見面，我覺得很幸福，大家準備好一起玩得開心了嗎？」高亢嗓音揭開見面會序幕。

▲▼ EXO都敬秀D.O.見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼D.O.宛如王子般唱著新歌〈Mars〉現身。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼D.O.宛如王子般唱著新歌現身。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

D.O.首次以見面會專場在台與粉絲互動，他從戲劇《真劍勝負》聊到專輯《BLOSSOM》，其中〈Mars〉MV裡的泡澡照，他釋出照片版本與粉絲分享，半裸照躍上大螢幕，台下秒爆出驚人尖叫聲，他當場笑出來：「大家怎麼這麼喜歡脱的照片？」他一臉正經地聊起照片花絮，「在拍攝MV的時候，我沒有想說要拍照片，但公司員工跟攝影師說這邊拍照片效果應該會不錯，所以大家給他們一個掌聲吧，不知道大家這麼喜歡這些照片。」

▲▼ EXO都敬秀D.O.見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲D.O.在唱〈Mars〉時，虧粉絲應援太小聲。（圖／記者黃克翔攝）

距離D.O.上次訪台已經是2018年底到高雄錄製節目，相隔近6年訪台，他心情緊張，也很在意歌迷的應援聲，在聊到初登場唱著〈Mars〉時，他吐槽觀眾的應援聲「比我期待的還小」，粉絲過於害羞，她則虧歌迷：「我們可能是太久沒見面了，大家有點怕生對吧，你們很害羞，我都有感受到喔，各位，有準備好了吧！」果然在唱到〈Popcorn〉時，歌迷卯起來吶喊，他才露出滿意的笑容「各位太棒了吧！」

▲▼ EXO都敬秀D.O.見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲D.O.想要來台辦「小籠包巡迴」吃遍美食店。（圖／記者黃克翔攝）

場上準備了粉絲留言紙條環節，D.O.一一讀著歌迷留下的訊息，分享21日抵台就吃了小籠包，「我上次去高雄的時候真的超好吃，無法忘懷，所以我昨天有吃，太好吃了，謝謝大家，謝謝你們把小籠包做得這麼美味，台北最棒了！」現場發願舉辦小籠包巡迴，「我想要吃遍好吃的小籠包店，為每家店排列順序，這是我的心願，下次再來台北我會挑戰看看」。

▲▼ EXO都敬秀D.O.見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼D.O.在台上讀粉絲的紙條，歌迷撩他「泡麵還是我」，他選泡麵。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ EXO都敬秀D.O.見面會。（圖／記者黃克翔攝）

還有粉絲寫下「公開腹肌」、「沒有腹肌的話，胸肌也行」的紙條，D.O.拿起紙條搖手拒絕回答「沒有」，然後再度回答「門都沒有」，惜肉毅力堅強。熱愛食物的他，也答應歌迷會嘗試看看臭豆腐，「臭豆腐哪裡最好吃啊？我會吃吃看的」，還有粉絲撩他「1號泡麵、2號浣熊泡麵、3號我」，他從眾多觀眾裡找到該位粉絲本人，爆笑地親自拒絕：「不好意思，我選1號泡麵！」直男式回答全場笑出來。

D.O.從歌曲〈MARS〉、〈Simple Joys〉、〈That's Okay〉、〈I Do〉、〈My Dear〉、〈Ordinary Days〉、〈Good night〉、〈About Time〉唱到〈Somebody〉，最後改歌詞大喊「謝謝大家」，並於安可帶來〈Popcorn〉，圓滿結束見面會。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

推薦閱讀

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

潔哥社區游泳穿超辣！　解放超兇渾圓笑了：好像有點over

潔哥社區游泳穿超辣！　解放超兇渾圓笑了：好像有點over

張學友辛酸家庭史！　哥哥愛賭狂欠債「竟找媽媽來情勒」

張學友辛酸家庭史！　哥哥愛賭狂欠債「竟找媽媽來情勒」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

D.O., 都敬秀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃正音官司再+1！「抓錯小三亂罵」被告了：會拿出誠意處理
  2. 隋棠出國脫了「秀美背＋側半球」！　解放逆天長腿激辣
  3. 直擊／粉絲狂撩「泡麵還是我」　D.O.直男式回答：拍謝，我選泡麵
  4. 劉亦菲新戲「2集狂吻15次」被批太鹹濕！觀眾喊棄劇　編劇回應了
  5. 控蕭淑慎尪是渣男！　「不知他有沒有刪」嫩妹憂性愛影片外流
  6. 《柯南》安室透聲優換人！古谷徹「出軌逼女粉墮胎」形象GG：心痛請辭
  7. 控蕭淑慎尪騙錢騙色　嫩妹起底！高中畢業靠車用平板「賺第1桶金」
  8. 白家綺被笑是大嬸怒了　痛定思痛一個月瘦8公斤
  9. 自爆遭梁軒安騙上床！24歲嫩妹自爆是小三　向蕭淑慎認錯：很抱歉
  10. 鬼鬼認了「還是單身」　自揭：最愛23公分...分享私密保養方法

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366