直擊／粉絲狂撩「泡麵還是我」　D.O.直男式回答：拍謝，我選泡麵

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體EXO成員D.O.（都敬秀）22日在天母體育館舉辦見面會，他穿著白色襯衫帥氣登場，帶來新歌〈Mars〉在台首演，台下千名粉絲陶醉在他歌聲裡，睽違多年再度訪台，他用中文大喊一聲「大家好，台北！」接著開朗地大喊：「隔了很久再跟大家見面，我覺得很幸福，大家準備好一起玩得開心了嗎？」高亢嗓音揭開見面會序幕。

▲▼D.O.宛如王子般唱著新歌〈Mars〉現身。（圖／記者黃克翔攝）



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D.O.首次以見面會專場在台與粉絲互動，他從戲劇《真劍勝負》聊到專輯《BLOSSOM》，其中〈Mars〉MV裡的泡澡照，他釋出照片版本與粉絲分享，半裸照躍上大螢幕，台下秒爆出驚人尖叫聲，他當場笑出來：「大家怎麼這麼喜歡脱的照片？」他一臉正經地聊起照片花絮，「在拍攝MV的時候，我沒有想說要拍照片，但公司員工跟攝影師說這邊拍照片效果應該會不錯，所以大家給他們一個掌聲吧，不知道大家這麼喜歡這些照片。」

▲D.O.在唱〈Mars〉時，虧粉絲應援太小聲。（圖／記者黃克翔攝）



距離D.O.上次訪台已經是2018年底到高雄錄製節目，相隔近6年訪台，他心情緊張，也很在意歌迷的應援聲，在聊到初登場唱著〈Mars〉時，他吐槽觀眾的應援聲「比我期待的還小」，粉絲過於害羞，她則虧歌迷：「我們可能是太久沒見面了，大家有點怕生對吧，你們很害羞，我都有感受到喔，各位，有準備好了吧！」果然在唱到〈Popcorn〉時，歌迷卯起來吶喊，他才露出滿意的笑容「各位太棒了吧！」

▲D.O.想要來台辦「小籠包巡迴」吃遍美食店。（圖／記者黃克翔攝）



場上準備了粉絲留言紙條環節，D.O.一一讀著歌迷留下的訊息，分享21日抵台就吃了小籠包，「我上次去高雄的時候真的超好吃，無法忘懷，所以我昨天有吃，太好吃了，謝謝大家，謝謝你們把小籠包做得這麼美味，台北最棒了！」現場發願舉辦小籠包巡迴，「我想要吃遍好吃的小籠包店，為每家店排列順序，這是我的心願，下次再來台北我會挑戰看看」。

▲▼D.O.在台上讀粉絲的紙條，歌迷撩他「泡麵還是我」，他選泡麵。（圖／記者黃克翔攝）



還有粉絲寫下「公開腹肌」、「沒有腹肌的話，胸肌也行」的紙條，D.O.拿起紙條搖手拒絕回答「沒有」，然後再度回答「門都沒有」，惜肉毅力堅強。熱愛食物的他，也答應歌迷會嘗試看看臭豆腐，「臭豆腐哪裡最好吃啊？我會吃吃看的」，還有粉絲撩他「1號泡麵、2號浣熊泡麵、3號我」，他從眾多觀眾裡找到該位粉絲本人，爆笑地親自拒絕：「不好意思，我選1號泡麵！」直男式回答全場笑出來。

D.O.從歌曲〈MARS〉、〈Simple Joys〉、〈That's Okay〉、〈I Do〉、〈My Dear〉、〈Ordinary Days〉、〈Good night〉、〈About Time〉唱到〈Somebody〉，最後改歌詞大喊「謝謝大家」，並於安可帶來〈Popcorn〉，圓滿結束見面會。