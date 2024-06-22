日劇天王也愛台灣美食！木村拓哉IG曬「佳德鳳梨酥」驚喜喊：太厲害

記者劉宛欣／綜合報導

52歲的日本男神木村拓哉出道多年，人氣始終居高不下，每年都固定有多部作品產出，私下的他也經常透過Instagram分享生活，22日他突然在Instagram曬出台灣知名伴手禮鳳梨酥，表達對鳳梨酥的喜愛，寫下「這太厲害了」，讓許多台灣粉絲看了備感親切。

▲木村拓哉經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自木村拓哉Instagram）

木村拓哉22日在Instagram曬出限時動態，照片中可以看到他將台灣曾獲得「金賞獎TOP 1」佳德鳳梨酥拿在手上，文字寫著「這太厲害了」，並且附上了愛心符號，就連日本男神也被台灣知名美食征服。此前，木村拓哉在來台工作時，就已經深深為台灣美食著迷，忙碌之餘也叮嚀了工作人員幫他買鳳梨酥、茶葉等伴手禮。

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▲木村拓哉曬出佳德鳳梨酥。（圖／翻攝自木村拓哉Instagram）

木村拓哉與天海祐希在近日推出的作品《Believe-為你架起的橋樑-》中飾演夫妻，20日該劇播出大結局，達到了13.2％收視率，一舉登上春季日劇收視冠軍。他日前也透過社群曬出片場殺青合照，寫下「感謝現場的各位，你們都是值得信賴的存在。多虧了你們，我才能在現場笑得滿臉通紅！真的很感謝！」。