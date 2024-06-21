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女大學生長得像「湯唯+Jisoo合體」　萬名網朝聖暴動：哇，大發！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓網路節目類別眾多，近來節目《選中了（픽했닷）》挖掘校園女神，其中一名就讀於高麗大學的女學生長相甜美，笑起來與湯唯、Jisoo的神韻頗為相似，引起韓網熱烈討論，論壇討論文破6萬人次觀看，更有逾600則留言朝聖稱讚她「好美」、「哇大發」。

▲▼女大學生長得像「湯唯、Jisoo合體」，萬名網朝聖暴動：哇，大發！。（圖／翻攝自theqoo）

▲女大學生長得像湯唯、Jisoo合體，韓網論壇熱烈討論。（圖／翻攝自theqoo）

該名女大生名為鄭世琳（音譯，정세린）就讀於高麗大學西語西文學系，她長相甜美、外型亮麗，同時還兼職模特兒工作，由於她擁有與Jisoo同款的彎月笑眼、臉型更是與影后湯唯很相似，訪談曝光後，出眾的氣質吸引大批網友朝聖。

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▲▼女大學生長得像「湯唯+Jisoo合體」　萬名網朝聖暴動：哇，大發！。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼該位女學生受訪時透露確實有人說她長得像Jisoo。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼女大學生長得像「湯唯+Jisoo合體」　萬名網朝聖暴動：哇，大發！。（圖／翻攝自YouTube）

鄭世琳在採訪間被問及理想型，她羞澀回答「首先要身高高，對我溫柔又多情，然後愛意滿滿的人。」訪談過程中，她也坦言很常被稱讚長得像BLACKPINK的Jisoo，隨即露出很害羞的笑容。

▲▼▲▼女大學生長得像「湯唯+Jisoo合體」　萬名網朝聖暴動：哇，大發！。（圖／翻攝自YouTube、湯唯、Jisoo IG）

▲網友則認為她也長得像湯唯。（圖／翻攝自YouTube、湯唯、Jisoo IG）

短短4分鐘的影片被貼上論壇討論，網友驚呼「有點湯唯、Jisoo感覺的高麗大學生」，其中一段鏡頭拍向她側面的部分，吸引大批網友湧入朝聖，認同表示「有湯唯的感覺」，也有人認為更像金世正與宋智孝，還有人覺得是「湯唯、Jisoo、宋智孝合體版」。

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鄭世琳, 湯唯, Jisoo

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