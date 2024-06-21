記者黃皓瑋／綜合報導

56歲的香港女星李婉華，曾在1990年代拍攝多部電視劇、三級片，收獲大批粉絲。雖然她近年淡出演藝圈，少有新作品推出，但仍會透過社群平台與粉絲互動。曾自曝沒有做過醫美的她，19日在IG曬出旅遊照，大方展現自然樣貌，她不做醫美的原因也被翻出。

▲▼李婉華近照曝光。（圖／翻攝自IG／anitayuenwahlee）



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李婉華過去曾和金馬影帝吳鎮宇、有「最帥展昭」之稱的男星何家勁傳出緋聞，不過都沒有結果，2003年她與1位加拿大籍股票經理人結婚，婚後育有1女2子，目前在加拿大定居。她近期前往馬來西亞，在IG曬出1張以雙子塔為背景的臉部近照，引發關注。

▲李婉華曾自曝沒做過醫美。（圖／翻攝自IG／anitayuenwahlee）

據港媒《星島日報》報導，李婉華曾表示自己沒有做過醫美，平常主要依靠保養品、飲食習慣等來，她也透露背後原因，是老公曾對她說，如果她做了醫美「會對她失去興趣」，原來她的老公擔心她做了醫美以後，外貌會失去特色，變得和別人一樣，而李婉華也因為這一番話，決定要自然地接受老化。

▼李婉華IG貼文。（翻攝自IG／anitayuenwahlee。如遭刪除請見諒）

