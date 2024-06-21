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只見3次就想娶她！饒舌歌手Outsider「8年婚姻玩完」：4年前離婚了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓饒舌歌手Outsider於2004年以第一張EP《Come Outside》出道，參加過大大小小比賽舞台，2013年更身為評審身份出演《Show Me The Money 2》並組成Meta團隊，打開高知名度。活躍於樂壇的他，21日突然傳來離婚消息，婚姻只維持8年，女兒交給前妻照顧。

▲饒舌歌手Outsider於21日突然承認4年前離婚了。（圖／翻攝自Outsider IG）

▲饒舌歌手Outsider於21日突然承認4年前離婚了。（圖／翻攝自Outsider IG）

Outsider於2012年正在服兵役時，風風光光地舉辦婚禮娶妻，當時掀起熱烈討論度，妻子年紀比他大3、4歲，當兵時期初次見到女方，第一眼就愛上妻子，短短見了3次萌生想與妻子共度餘生的念頭，愛妻形象深植人心，夫妻倆在結婚4年後喜得一女。

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沒想到，這段宛如童話故事般的婚姻只維持了8年，Outsider於21日證實與妻子早在2020年協議離婚，「離婚當時女兒還太小，對於離婚沒有概念，等她再大一點會告訴她」，擔心對小孩造成心理傷害，夫妻倆離婚的事情連周遭友人都是很晚才得知。

▲Outsider貼出與女兒的背影，透露扶養權交給前妻，但他會趁小孩下課或週末休假時帶女兒出門玩。（圖／翻攝自Outsider IG）

▲Outsider貼出與女兒的背影，透露扶養權交給前妻，但他會趁小孩下課或週末休假時帶女兒出門玩。（圖／翻攝自Outsider IG）

女兒現扶養權交給前妻，Outsider則是在小孩下課與休假時盡爸爸的責任，坦言夫妻倆離婚主因是性格差異，「大大小小的爭執與考驗接踵而來，雖然每次感到心累、造成對方傷害時，我們仍會因為是夫妻而成為彼此的原動力，給予彼此力量，但從某個瞬間開始就做不到了。」

Outsider承認與妻子是和平協議離婚，而不知不覺已經過了4年，雖然不再是夫妻，但雙方會為了小孩盡最大的父母責任，並承諾會以更成熟的面貌生活下去。

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饒舌歌手Outsider, Outsider

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