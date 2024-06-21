甜茶女友凱莉珍娜「遭酸毀容」不忍了！　淚訴差別待遇：以為我沒情感

記者黃皓瑋／綜合報導

26歲的美國知名網紅凱莉珍娜（Kylie Jenner），在去年（2023）爆出與男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）熱戀，引發關注。日前她談到外界對於她做整形手術的評論，自曝曾被酸「毀了自己的臉」，坦言對惡意攻擊感到很受傷，也直言人們對她有差別待遇。

▲凱莉珍娜（左）去年爆出熱戀提摩西夏勒梅（圖／翻攝自Instagram／圖左kyliejenner、圖右tchalamet）



凱莉珍娜是名人家族「卡戴珊（Kardashians）」的一員，不僅IG粉絲人數逼近4億，也曾被《富比世》列為最年輕「億萬富翁」，不過人紅是非多，日前她在節目《The Kardashians》中，坦言長期因為外表，以及有關於整形的話題，而不斷在網路上遭受攻擊。

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凱莉珍娜透露，曾看過有人說她「做了一堆手術，毀了自己的臉」，也自曝曾因為被說「妝畫得太濃」，而改化淡妝出席活動，卻又被投以異樣的眼光，坦言因為這些惡意評論與目光感到很受傷，一度難忍淚水。

▲凱莉珍娜坦言對惡評感到受傷。（圖／翻攝自Instagram／kyliejenner）



凱莉珍娜也表示，卡戴珊家族的成員經常受到惡評攻擊，但這樣的情形卻讓她感到不解，直言在其他女性遭受相同的惡評時，人們會為她們挺身而出，但卻又會用這些言論來攻擊他們（卡戴珊家族），「人們似乎認為我們沒有情感」。