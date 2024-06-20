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泰版《當男人戀愛時》Bright打造約會還債服務　深情熱唱撩Yaya

記者蕭采薇／台北報導

翻拍台韓愛情經典《當男人戀愛時》的泰國年度話題夯片《分期付款愛上你》，請到《流星花園泰國版》的「泰版道明寺」瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright）領銜主演，他不僅在片中示範「新型討債手法」，為女主角烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）量身打造「約會還債服務」。Bright片中有大量的動作與挨打場面，每次拍戲都消耗大量體力，讓他直呼辛苦。

▲《分期付款愛上你》由泰國人氣演員Bright（右）與Yaya（左）主演。（圖／采昌提供）

▲《分期付款愛上你》由泰國人氣演員Bright（右）與Yaya（左）主演。（圖／采昌提供）

Bright這回飾演年輕的討債小混混「阿波」，每次討債都會抓起附近的任何東西，去敲打自己的頭，藉此恐嚇欠債人，直到他們還錢為止。某天，他遇見美麗的債務人Yaya，讓他靈光一閃，從最殘酷的討債行為，改成為她量身打造「約會還債服務」，也讓兩人在綁手綁腳的約會過程當中，逐漸萌生出愛情，開始看見彼此最真實的自我。

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▲《分期付款愛上你》由泰國人氣演員Bright（右）與Yaya（左）主演。（圖／采昌提供）

▲《分期付款愛上你》Bright在片中深情熱唱。（圖／采昌提供）
 
Bright為了詮釋討債人比欠債人還傷痕累累的形象，每幕戲都耗費大量精神與體力，他對此透露：「阿波在灰暗的社會中工作，生活沒有任何目的。直到某天遇到女主角，各式各樣的故事因此發生。這也是我以前從未演繹過的角色，除了必須適應成為討債人，還有一個困難，就是動作戲相當多，拍攝很辛苦，每天幾乎都要耗盡我所有的精神與體力，不過我也很喜歡這些動作設計，一切都由我親自上陣，每一個場景都由我自己親自排練。」

▲《分期付款愛上你》由泰國人氣演員Bright（右）與Yaya（左）主演。（圖／采昌提供）

▲Bright（右）深情熱唱平台突破2億觀看次數的神曲，全心全力擄獲Yaya（左）的心。（圖／采昌提供）

此外，他也剖析自己的角色：「我還必須挑戰自己，到達另一個層次。扮演阿波，讓我覺得我們不能從外表來評判一個人，因為你不是真正了解對方。儘管他有這樣的職業，但這並不意味他是個壞人。我希望每個人都來觀賞這部電影，並享受它帶來的樂趣。這是一部具備多種色彩和風味的電影，悲傷的、快樂的、動作的、有趣的、熱鬧的通通都有。」電影將於6月21日全台上映。

 

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當男人戀愛時, 分期付款愛上你

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