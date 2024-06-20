耳洞「以為是小發炎」亂擦藥！胡文英拖太久才就醫：開刀把它割了

記者潘慧中／綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站透露，由於忽視耳洞發炎的嚴重性，「久而久之變成疤痕增生，礙於美觀，開刀把它割了。」

▲胡文英低調動手術。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英解釋因為打太多耳洞長期發炎，加上亂擦藥沒去看醫生，「自行判斷認為是小小的發炎」，最終不得不接受開刀處理，「女生們請注意，千萬不要像我一樣。」

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▲胡文英藉由自身經驗提醒女孩們，身體出狀況就要馬上看醫生。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



在手術室中聽著麥可傑克森的音樂，胡文英稍稍舒緩了緊張的情緒，也打破了對醫院的印象。在手術前，她聽到醫護之間的對話，意外得知另一位醫生早上為病人手術完、就輪到自己得接受手術，讓她不禁感嘆「醫生也是需要被醫治的」。

▲胡文英坦言耳洞打太多。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



到了開刀當天，胡文英坦言因為過於緊張，直接穿著室內拖鞋就出門，最終只好在醫院藥房買一雙紅白拖鞋。看到她穿著拖鞋，護士都紛紛感到驚訝，「他們都知道我很注重自己的形象，聽到我太緊張，大家都笑了。」

胡文英IG全文：

梵谷的左耳

我是文英的左耳

女生們請注意

千萬不要像我一樣

耳洞鑽太多

發炎太久自己亂擦藥

沒去看醫生

自行判斷認為是小小的發炎

久而久之變成疤痕增生

礙於美觀

開刀把它割了

進手術室裡面竟然放著麥可傑克森的歌曲

讓緊張的我稍微放鬆了些

顛覆了我對醫院的想像￼

聽到護士和醫生對話

聊到另外一位醫生今天早上幫病人開刀

接下來輪到他自己被開刀

醫生也是需要被醫治的

因為太緊張穿室內拖鞋出門

在車上發現已經來不及了

礙於形象

跑去醫院的藥房買了一雙紅白拖

護士看到我的紅白拖問我怎麼穿拖鞋

他們都知道我很注重自己的形象

聽到我太緊張，大家都笑了