蔡瑞雪一刀剪掉長瀏海！「新髮型3變化曝」：還行嗎 狂吸萬人朝聖

記者潘慧中／綜合報導

蔡瑞雪擁有「北一女神」封號，因甜美外型備受矚目，私下常和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列換了新髮型的美照，「還行嗎」，至今已吸引1.6萬人按讚。

▲蔡瑞雪換新髮型。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



蔡瑞雪原本留著長瀏海，但她最近不只悄悄剪了空氣瀏海、打層次，還將及腰長髮染成冷棕色，完美襯托出她的瓜子臉之外，看起來也更加清新自然。

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▲蔡瑞雪難得剪了空氣瀏海。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



照片中，可以看到蔡瑞雪身穿一件白色細肩帶背心，相當映襯她的白皙肌膚，低胸剪裁讓北半球呼之欲出，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，短版中空設計則是凸顯了纖細腰身。

▲▼蔡瑞雪前陣子本來留長瀏海。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



事實上，蔡瑞雪曾坦言為了變漂亮，不但減肥、戴牙套、拔了7顆牙齒，還做了美白、保養、學化妝、健身等方法，「我覺得讓自己變美（符合自己的審美），是一件很開心的事情。」

▲蔡瑞雪為了變美不遺餘力。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



後來一度被網友攻擊醜、整型臉時，蔡瑞雪一度無奈表示，「其他攻擊我容貌身材的留言，看了很難過傷心，希望你們可以鞭小力一點」。但她也透露會繼續加油，並謝謝大家對自己的關注。