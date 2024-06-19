林柏宏「秀肌肉洗澡」脫到只剩四角褲！　曝床癖1堅持：我會崩潰

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏、謝欣穎再次合作，與項婕如、導演廖明毅的作品《愛的噩夢》，繼獲選台北電影獎及富川國際奇幻影展後，19日再宣布入圍紐約亞洲影展競賽，同時驚喜釋出林柏宏的性感入浴照。他又一次為戲大秀精壯肌肉，甚至有一場戲脫到只剩下四角褲。

▲《愛的噩夢》驚喜釋出林柏宏的性感入浴照。（圖／華映娛樂提供）

《愛的噩夢》中，項婕如有嚴格要求乾淨清潔的怪癖，規定林柏宏跪著擦地板，一看到頭髮必須立刻黏起來，沒洗澡不准上床！現實裡的林柏宏，對於「沒洗澡不准上床」這一點特別有感，他說：「如果誰穿著外出服直接坐在我的床上，我也會有點崩潰。」

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▲《愛的噩夢》林柏宏（右）和項婕如。（圖／華映娛樂提供）



上一回曾在《怪胎》裡演繹強迫症，淋浴時拿刷子刷自己的身體；這一次在《愛的噩夢》，林柏宏因另一半的潔癖規定，再度裸身入鏡，大秀冰塊肌。不過，他開玩笑說：「這次淋浴有霧氣，可能不會被看得那麼清楚，所以壓力就沒這麼大。」

▲《愛的噩夢》林柏宏（右）和項婕如（左）飾演情侶。（圖／華映娛樂提供）

其實他開拍前依然勤奮操練身體，畫面裡看來很養眼。不只洗澡戲，甚至有一場戲在畫面裡上下都脫掉，林柏宏回憶：「很有趣的是，之前《怪胎》有一個橋段剪掉了，但是《愛的噩夢》劇本裡竟然又出現！就是在房間把衣服脫到只剩下四角褲，再走到浴室的畫面。」也因為開拍前他持續維持身型，所以現場特別拜託劇組趕快拍完裸身鏡頭，「不然邊拍電影還要邊維持，真的壓力會更大。」

▲《愛的噩夢》項婕如有嚴格要求乾淨清潔的怪癖，規定林柏宏跪著擦地板。（圖／華映娛樂提供）

對於片中的潔癖堅持，項婕如笑稱現實的自己有點懶，所以只會做到「沒洗澡不能上床」這一點。林柏宏也透露，有些事情掃地機器人可以解決，他花較多時間的是在「黏沙發上的狗毛，不是強迫症，是不黏會很失控。」《愛的噩夢》由廖明毅執導，林柏宏、謝欣穎、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）及黃宣共同主演，將於7月12日全台上映。