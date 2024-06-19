陸劇男神機場認錯車被嗆…脫口女車主：好跩啊！　羅雲熙發文道歉

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星羅雲熙因演出《何以笙簫默》、《香蜜沉沉燼如霜》、《長月燼明》等劇成為陸劇男神，擁有龐大粉絲支持。他昨日（18）抵達北京機場，不慎認錯車，陸網瘋傳女車主大喊「我的車」，他轉頭脫口「好跩啊」，引發議論，當日深夜發文向車主道歉。

▲羅雲熙機場認錯車影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

影片中，羅雲熙兩旁有黑衣工作人員協助引導開道，往前走向停在馬路邊的車輛，不料一位女車主大聲喊「我的車」，影片下一秒出現他轉身說一句「好跩啊」。影片曝光後，女車主反遭吐槽「好兇」、「沒禮貌」、「一看就知道更年期到了」、「年紀大了脾氣不好可以理解」留言者被質疑是羅雲熙粉絲。

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▲羅雲熙在工作人員引導下準備上車，一位女車主大喊「我的車」。（圖／翻攝自微博）

▲羅雲熙轉身脫口說：「好跩啊。」（圖／翻攝自微博）



羅雲熙深夜發文：「試圖緩解尷尬失敗，大家千萬不要學。同時很抱歉給車主帶來了不便」、「希望大家能夠理智對待，不要給他人造成困擾」。他的工作室發文說明，因工作人員的失誤導致在機場認錯車，向大眾表達歉意。

▲羅雲熙發文道歉。（圖／翻攝自微博）

▲羅雲熙工作室道歉：「工作人員失誤導致認錯車。」（圖／翻攝自微博）

有網友指出，網上瘋傳的影片是遭到惡意剪輯，粉絲稱當日接機女車主開走車子後，羅雲熙起初愣了一陣子，為了緩和現場氣氛，才笑著說話。

▲網友稱羅雲熙認錯車影片遭到惡意剪輯。（圖／翻攝自微博）