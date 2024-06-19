瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

圖文／鏡週刊

憶及與夏米雅相識過程，韓先生說當年是已逝的「影視大亨」楊登魁介紹下簽下夏米雅，兩人從相識、結婚至今前後共16年，「十幾年來我在她身上投資約5千萬元都賠錢，第一張專輯就花掉2千萬元，為了她至少欠了朋友2千萬元。」他透露，當初簽下夏米雅後，合約清楚載明是到2030年。

不過去年夏米雅與陳紹誠爆出戀情後，今年3月左右，韓先生竟收到夏米雅寄來的存證信函，「說是在我的恐嚇跟威脅情況下逼她簽的（合約）」，要求解除與韓先生的經紀約。對此韓先生無奈說道：「結婚後我的資產都掛她名下，家庭生活開銷都我在出，合約上清清楚楚寫著要扣除成本，賺的錢才是一人一半，但她卻一毛不出，只要錢進來立刻抽走一半，成本完全不跟你算，我從2008年跟她合作到現在，全都在賠錢！」

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▲夏米雅因瑜伽女神的健康形象，經常受邀出席活動。

對於夏米雅片面提出解除經紀約，韓先生也在收到存證信函後，要求夏米雅出面解決，但對方完全不理也不回應，甚至開始私接工作，目前也只能委請律師處理。韓先生原本看在夫妻情面上不願撕破臉，對於夏米雅習慣性劈腿，也一再選擇原諒，原因就是為了兩人的事業著想。

▲陳紹誠告夏米雅老公韓先生妨害自由，北檢已於日前做出不起訴處分。（韓先生提供）

韓先生透露，不管是被告還是自己提告，目前都已經委請律師處理了，他也強調：「現只想拿回自己放在家中的東西，我有寄存證信函要求她（夏米雅）保管好，但我想她應該都丟掉了吧！」

與夏米雅的13年婚姻，最終卻換來雙方互告的局面，除了韓先生對夏米雅與陳紹誠提告妨害家庭、竊盜等罪名外，更對夏米雅提出偽造文書告訴，韓先生透露，不只自己告了兩人多條罪名，夏米雅與陳紹誠聯手告他也有8條，加一加至少超過10條。

此外，韓先生向本刊揭露夏米雅「就是習慣性劈腿！」而且劈腿的對象都是高富帥，結婚13年以來，就他所知夏米雅劈腿次數至少有3次，從中國大陸富商、黃姓男星到近來的陳紹誠，過往因顧及兩人有共同事業，前兩次他都選擇原諒，這次決定不再隱忍、並告上法院。

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