瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

圖文／鏡週刊

陳紹誠之前被稱作「時尚F4」，爺爺是中國國民黨大老、前教育部長陳立夫，身為「政三代」的他，近來被控妨害家庭。

有位封號「瑜伽女神」的夏米雅，被老公韓先生向本刊揭露她從去年起與陳紹誠越走越近，今年5月更被媒體拍到兩人素顏逛街之後，一起返回陳紹誠的家，讓韓先生一氣之下，決定拿著當初拍到夏米雅在離婚證書上偽造簽名的影片，到法院申請恢復婚姻關係。

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▲高以翔（左起）、陳紹誠、藍鈞天、丁春誠等時尚F4成員，當紅時期經常出席時尚品牌活動。 （翻攝自陳紹誠IG）

而判決結果出爐，法院判定韓先生與夏米雅的婚姻關係仍然存在，韓先生便以老公的身分向陳紹誠提出了妨害家庭告訴。近來風聲傳開，據查陳紹誠的IG就很巧地消失了。

▲今年5月韓先生到派出所向夏米雅、陳紹誠提出妨害家庭告訴。（韓先生提供）

此外，韓先生向本刊揭露夏米雅「就是習慣性劈腿！」而且劈腿的對象都是高富帥，結婚13年以來，就他所知夏米雅劈腿次數至少有3次，從中國大陸富商、黃姓男星到近來的陳紹誠，過往因顧及兩人有共同事業，前兩次他都選擇原諒，這次決定不再隱忍、並告上法院。

▲陳紹誠凌晨多次開車送夏米雅回家，全被韓先生錄影存證。（韓先生提供）



對於陳紹誠介入自己與夏米雅的婚姻，韓先生向本刊透露，老婆夏米雅之前經常在他面前提及陳紹誠是「隱形富豪」、「家裡多有錢」、「人有多好多好」；韓先生還原抓包現場再爆：「去年12月14日，被我撞見陳紹誠半夜開著白色BＭＷ送她（夏米雅）回家。」

結果兩人為此大吵一架，隔天也就是12月15日當天，韓先生工作結束返家卻不得其門而入，原來是夏米雅將住家大門電子鎖密碼改了，且不僅如此，還連同陳紹誠把他車子的監理登記資料給註銷掉。

▲陳紹誠（左）雖淡出演藝圈，但偶爾在時尚品牌活動仍可看到他身影。右為謝怡芬。（翻攝自陳紹誠IG）



韓先生在有家歸不得的情況下，現在只能暫住在基隆家對面的工作室。他向本刊透露基隆家是婚後買的，當時他與夏米雅一人拿出一半錢當頭期款，卻沒想到夏米雅在沒告知他的情況下改了門鎖密碼，而且當天在他上樓前，還看到陳紹誠的車就停在社區停車場。

▲夏米雅無預警改掉住家大門電子鎖密碼，讓韓先生入不了家門，氣到報警處理。（韓先生提供）



▲夏米雅與韓先生於2011年先在大陸安徽合肥結婚領證，之後回台灣登記結婚。

對此韓先生回憶說道：「我知道他們倆（陳紹誠、夏米雅）在屋內，卻沒法進入屋內，最後報警處理，警察雖到場，但礙於法令也無法強制破門。」

韓先生還說，當初夏米雅與陳紹誠愈走愈近，陳紹誠有個女友叫作Wendy（蕭彣伃）；Wendy是國民黨前立委蕭景田的女兒，因為上瑜伽課認識夏米雅，兩人慢慢地變成閨密，也「因為（陳紹誠）是閨密的男朋友，所以我就放下戒心，沒想到後來夏米雅又當了『小三』，而且還是跟閨密男朋友在一起！」之後陳紹誠就向 Wendy提出分手。

▲陳紹誠在夏米雅（左）之前，女友是Wendy（右），兩女原是閨密，後來變質成為情敵。（讀者提供）



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