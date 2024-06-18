《黑執事》7月起長期休刊！　作者曝規劃「為高潮劇情作準備」

記者張筱涵／綜合報導

漫畫《黑執事》（作者：樞梁）將進入長期休載期，這一消息已由連載雜誌《月刊G Fantasy》在其官方X上公佈。自7月18日發行的8月號起，漫畫將開始休載，期間將重刊過去的連載內容。

▲漫畫《黑執事》7月起休刊。（圖／翻攝自X／namashitsujijp）



在X上的聲明中，作者樞梁表示：「感謝所有支持《黑執事》的讀者們。非常感謝。此次，我將進行一次較長的維護休息！」休息期間會好好調整身心，並進行必要的取材和準備，為《黑執事》的高潮劇情做好準備。

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對於讀者，樞梁也說20年來能夠不生大病、持續創作都是托讀者們的熱情支持的福：「對於每月期待連載的讀者們，我感到非常抱歉。請大家稍作等待，我將以最佳狀態回歸。」

此外，編輯部也表示：「關於連載的重啟時間，將在確定後於月刊《G Fantasy》本誌上公佈。從下期開始的休載期間，我們將重新刊載《黑執事》的過去連載內容。敬請期待。」

▲漫畫《黑執事》休刊公告。（圖／翻攝自X／namashitsujijp）



《黑執事》自2006年開始連載，故事講述英國名門貴族「凡多姆海威家」的12歲當主夏爾與完美的超級管家賽巴斯欽的故事，作為維護英國黑暗社會秩序的貴族，夏爾和賽巴斯欽承接來自政府的各種任務。這部作品在全球累計銷量已超過3500萬冊，是一部深受歡迎的作品，曾六次改編為電視動畫和劇場動畫，並進行了舞台劇改編。