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曾智希突通知結婚！媽冷回「祝妳幸福」母女心結全說了　她一聽愧疚落淚

記者孟育民／台北報導

八點檔明星夫妻曾智希與陳志強於2022年結婚，加上6年愛情長跑，至今累積8年感情，婚後更努力拼生子。日前曾智希帶著媽媽錄製自己主持的節目《哈囉 你有事嗎？》，母女互相爆料，曾媽說兩年前突接到曾智希電話，說明天要登記結婚，讓她一時來不及參與，至今都有點介懷，當下甚至冷回「祝妳幸福」，曾智希聽完媽媽的心裡話，忍不住落淚說：「真的沒有做那麼好，我忽略了我爸媽這一點。」

▲▼曾智希和媽媽上節目。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

▲▼曾智希媽媽吐露心聲，讓曾智希聽完落淚。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

▲▼曾智希和媽媽上節目。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

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曾智希媽媽透露，臨時接到女兒電話說明天就要登記結婚，坦言心裡很受傷，認為如此重大的事情，卻沒法參與，「我那時候在南部，明天我來不及，我好不容易養女兒長大，不就想說風風光光嫁出去，至少媽媽可以走個紅毯，不就那一次，結果突然說要登記結婚，我想說妳沒把我放在心上，我就很冷回她『祝你幸福』，養女兒有啥用，到最後就跟人家跑了。」更直言現在心裡還是不舒服，等了兩年還是沒等到婚禮，「一根刺放在心上，好像事情沒有辦完一樣。」

▲▼曾智希和媽媽上節目。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

▲▼曾智希媽坦言心中仍有一根刺。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

▲▼曾智希和媽媽上節目。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

曾智希還原當時情況，「因為一開始我們會想去登記是因為強強的媽媽在安寧，我們本來就論及婚嫁了，只是一直還沒去定日期，為了想讓媽媽放心，所以我們就說那明天去公證，我自己也覺得對我爸媽很不好意思，因為我是真的很臨時，我就打一通電話跟她說，明天就要去登記了。」講到一半她就忍不住淚水，表示當時聽到媽媽的冷祝福，心裡其實也很難過，「我也知道我沒辦法顧到媽媽這裡，但那時候心思放在強強媽媽那邊，媽媽生病狀況不好，我就想完成她的心願。」

▲▼曾智希和媽媽上節目。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

▲▼曾智希解釋時忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

▲▼曾智希和媽媽上節目。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

雖然如此，曾智希說媽媽把陳志強當作親生兒子般，回家還是煮一桌菜給他吃，曾媽也說：「我們也祝福，強強我也把他當自己的小孩，因為我有兩個女兒沒有兒子，你（陳志強）有多愛我女兒我就有多愛你。」

▲▼曾智希和媽媽上節目。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

▲曾智希媽媽把陳志強當自己小孩。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

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