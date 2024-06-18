中島美嘉睽多年再扮《NANA》！揪好友合拍閨蜜婚紗　網喊：是本尊

文／妞新聞

矢澤愛筆下的《NANA》以兩位同名少女相遇後的故事為發展，從中描繪交織在兩人身邊，複雜且痛心的友情及愛情，深深烙印在粉絲們的心底，更使其被譽為少女漫畫的神作。

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除改編電視動畫之外，《NANA》真人版電影也交由「中島美嘉」和「宮崎葵」攜手演出。時隔多年，中島美嘉也再度扮演起原作中的大崎娜娜，不僅讓網友們哭喊是回憶殺，更湧入無數「是本尊」的激動回覆！

▲中島美嘉。（圖／IG@mikanakashima_officia，下同）

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日本婚紗品牌Lulu felice與矢澤愛聯手推出以《NANA》世界觀為主題的聯名婚紗，不光把娜娜與蓮初次相遇時的經典紅色連衣裙大幅改造，更沿用了娜娜身為搖滾樂團「Black Stones」主唱的設定，製作出充滿龐克元素的個性婚紗，完全可以稱作《NANA》粉絲心中的夢幻逸品。

▲中島美嘉與模特兒好友合拍「娜娜＆小八」的閨蜜婚紗照！（圖／IG@xchix328，下同）

相信在看到聯名婚紗的當下，大家也都和妞編輯一樣幻想著中島美嘉能夠穿起這系列的聯名婚紗吧？畢竟這幾套完全就寫著她的名字。不過，讓人意想不到的是，中島美嘉竟然真的穿上了這一系列，還跟自己的模特兒好友合拍「娜娜＆小八」的閨蜜婚紗照！

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時隔多年再度化身大崎娜娜的中島美嘉，超絕的女王氣場依舊滿出螢幕，令人看了目瞪口呆。不光重現在直立式麥克風前飆唱的帥姿，和好友合拍的幾張黑白婚紗照，更是勾起粉絲們滿滿的回憶。兩人不僅完美化身娜娜和小八，就連拍攝佈景也都還原了公寓裡放在窗前的長桌。看著她們的互動簡直就是本尊走出漫畫啊。

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此外，中島美嘉也和好友分別換上紅色與藍色的同款婚紗，同時變身成娜娜的兩人也詮釋出不同風格的魅力，宛如藝術品般的美貌，也讓粉絲們大飽眼福！

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