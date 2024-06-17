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梧桐妹細肩帶「胸前開3洞」超辣！　媽媽賈靜雯按讚力挺

記者劉宛欣／綜合報導

星二代梧桐妹（Angel）是賈靜雯、修杰楷的大女兒，去年飛到美國讀書，不時透過社群平台分享生活日常，她私下打扮有強烈個人風格，穿了耳環、鼻環及舌環共9個洞，穿著也走火辣路線。她近日在Instagram再曬出自拍照，只見她選穿了黑色細肩帶小可愛，胸前開出大尺度，引來網友熱心提醒「愛玩也要好好保護自己」。

▲梧桐妹經常透過社群平台分享日常。（圖／翻攝自梧桐妹Instagram）

▲梧桐妹經常透過社群平台分享日常。（圖／翻攝自梧桐妹Instagram）

照片中可以看到梧桐妹頂著一頭捲髮，身穿黑色緊身小可愛，胸前一直到肚子開出了三個洞，脖子上戴著十字架項鍊以及鉚釘頸環，露出了纖細的手臂與身材，她擺出俏皮的表情，眼神看向右邊，臉上化著與穿著相襯的妝容，儼然是龐克酷妹風。底下吸引許多網友留言，媽媽賈靜雯也按了讚，對女兒表達支持。

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▲梧桐妹經常透過社群平台分享日常。（圖／翻攝自梧桐妹Instagram）

▲梧桐妹火辣穿搭吸引網友關注。（圖／翻攝自梧桐妹Instagram）

梧桐妹的穿搭相當自由奔放，媽媽賈靜雯對此則曾公開表達支持，見女兒穿舌環被討論，她在受訪時說：「現代Y2K世代有她們自己想法，很早就跟所有小孩說身體是自己的，自己要負責，在我監護情況下保住健康平安，讓妳們開心成長，但到了自己要負責的年齡，就要對自己負責。」她還陪同女兒去挑選樣式，不會去阻止或是勸女兒改變想法。

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