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三上悠亞出道拍AV洩驚人片酬！　「可買下中古屋」網貼房仲網比對

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV天后三上悠亞去年正式引退，現在活躍綜藝節目，近日在節目一段發言掀起熱烈討論。她說出自己為何轉投入AV界，並爆出自己出道首支AV作品的酬勞。

▲▼三上悠亞出道拍AV驚人片酬曝光。（圖／翻攝自X）

▲三上悠亞出道拍AV驚人片酬曝光。（圖／翻攝自X）

三上悠亞過去以真名鬼頭桃菜出道當偶像，曾是女團SKE48成員，當年被爆酒醉舌吻傑尼斯偶像手越祐也，成為女團內的眼中釘，演唱會進行到自己的橋段時，沒有人幫自己應援，令她決定畢業退團。而她當時被一位認識的男性問起，要不要當AV女優？

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由於三上悠亞被拍到舌吻照，就是因為答應男生去參加派對，結果被對方拍照，因此得到教訓，沒有答應拍AV的邀約。不過找她拍AV的人願意給半年時間考慮，她在這段時間決定賭上自己的人生，「為了不要讓雙親感到悲哀，就要獲得成功」，點頭答應拍AV，「就算想待在娛樂圈，過去的事情被挖出，也無法漂亮地走這條路了，但是在這裡（AV界）或許有人會看到我」。

三上悠亞把拍AV視為最後一次基會，甚至在出道作正式發表前10分鐘，才告訴人，媽媽說「可以馬上辭掉嗎？」她表示片子已經拍完了，也是料到一定會被阻止才選在那個時候告知。而她的出道作獲得空前的轟動，提及關鍵的片酬，則形容「可以買下世田谷的中古屋2LDK（2房1客廳1餐廳1廚房）」，屬於破紀錄的價碼，主持人若林正恭驚呼「這快要1億吧」，而她說：「我想要出名，只是想要給團體刮目相看，我連存摺也沒有看。」

日網根據房仲網的公開價碼，如今世田谷區的中古屋2LDK，一間市價最高超過1.3億日幣（約台幣2669萬元）。而她2015年出道拍AV，當時的房價約5000萬日幣左右，當時日媒推測她的出道片酬絕對超過2000萬日幣，隨後拍片的酬勞若是都有存下來，很快破億。

▲▼三上悠亞出道拍AV驚人片酬曝光。（圖／翻攝自X）

▲網友貼出房仲網現在的房屋售價，三上悠亞指的中古屋現在要價1.3億日幣。（圖／翻攝自X）

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