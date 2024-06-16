陳慕義「被封殺沒戲演」近況曝光！　自信喊：不為一碗飯屈辱自己

記者劉宛欣／綜合報導

男星陳慕義2023年靠著電影《老狐狸》獲得金馬獎最佳男配角，今年卻在台北電影節入圍槓龜，他針對北影轉述評審「戲份不足」的原因開砲，之後還透露從金馬獎結束過後，到現在都沒有戲演，疑似是因為他公開提到敏感的政治議題。近日將重心轉向生活，日前他透過臉書分享近況，曬出在家與女兒吃飯喝酒的溫馨日常。

▲陳慕義沒有戲約，近來經常分享生活日常。（圖／資料照）

陳慕義14日在臉書曬出一桌豐盛的家常菜，透露這天是「初夏和女兒的喝酒日」，他透露早期自己做飯是為了省錢，但兩個女兒慢慢長大，加上他工作步上軌道以後，一家3口變得經常外食，但只要有空，他還是會親自去菜市場買菜下廚，並感性表示「我其實有一個觀念，桌上要有食物才像一個家」，他也會盡量做外面買不到的菜色。

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▲陳慕義發文抒發日常心情。（圖／翻攝陳慕義臉書）

陳慕義養育孩子25年來，只要他有做菜的日子，孩子們在外流連的時間相對就會減少，一家人也擁有更多見面聊天的珍貴時光，他也因為經常下廚，累積了許多經驗，並觀察到女兒們只要覺得好吃，就會把飯菜清空，如果有剩菜，他則會自我檢討。

5月時，陳慕義也曾發文表示「近20年的拍戲工作，我隨時提醒自己，不要為了一碗飯屈辱自己，否則那碗飯端上桌，女兒吃了，她們的心將不再自由」，看得出來雖然戲路不順，但仍堅定著自己的價值觀。