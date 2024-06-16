女歌手媽媽「竟是金曲歌后」！　從小遭逼學琴卻還愛音樂

記者蔡琛儀／台北報導

由客家委員會主辦的《GMA35 H Party！》將在21日於台北 CORNER MAX 盛大舉行，此次活動邀請了第35屆金曲獎客語音樂入圍者林鈺婷、山狗大後生樂團、林沛蕎、邱淑蟬、柔米、葉穎、彭柏邑，以及客家未來星Saturnday、VERA共同演出，票券開放不到2分鐘即告售罄，展現了新一代客家音樂的多元魅力。

▲「GMA35 H Party！」聚集金曲客語入圍者開唱，左起林鈺婷、柔米、彭柏邑、林沛蕎。。（圖／新視紀整合行銷提供）

三度入圍金曲獎的彭柏邑表示，他的創作靈感常常來自於回到老家的生活體驗；而林沛蕎出生音樂家庭，母親是金曲客語歌后官靈芝，她分享，她的音樂風格受到艾薇兒等西洋音樂的影響，雖然小時候被逼學鋼琴，讓她從此排斥不愛琴，但愛音樂的感覺一直在，現在喜愛愛黛兒、女神卡卡的音樂，並且認為能讓人聽起來走心的歌手才是好歌手。

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四度入圍金曲獎最佳客語歌手獎的林鈺婷認為，生為這代人很幸運，因為有機會在新竹客庄，跟阿公阿婆生活並自然地講客語，也希望能傳承給後代語言文化之美；葉穎則表示，這張專輯是獻給她的土地、語言和家，當她唱歌，就像回家一樣。

柔米也說，她的客語是在嘉義客庄由阿婆帶大的時候學來的，專輯中的歌曲大部分都是與製作人和樂手共同創作的；邱淑蟬則將兒時在田裡的記憶轉化為創作養分，並將阿公念她的話錄下來做成歌曲紀念。