陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

記者劉宛欣／綜合報導

波特王爆料中國大陸方面近日打算邀請10組台灣網紅到大陸旅遊、拍攝影片，掀起一連串風波，不少近期到當地旅遊的網紅被抓出來公審，紛紛出面澄清。擁有破百萬訂閱人數的YouTube頻道「異色檔案」15日針對此現象發布了影片，指出有許多攻擊網紅的帳號都是買來的水軍，明顯有操作痕跡。

▲DK拍片分析集體出征網紅的現象。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

「異色檔案」的經營者DK提到，波特王在爆料時特別提到，陸方合作有提供示範影片，但是波特王沒有選擇公布頻道，因為他的目的只是想要提醒「認知作戰已經延伸到網紅，而不是把所有到中國拍片的藝人一個一個拿出來鞭」。不過事態仍逐漸失控，所有去中國大陸拍片的人都被打成大外宣。DK無奈表示「這絕對不是波特王的本意，還是有很多人怪罪他是在獵巫。他做的是示警，他從頭到尾都沒有提出一個具體的對象」。

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▲DK表示波特王只是示警，並沒有煽動。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

DK在分析這次風波後發現，之所以會形成YouTuber集體遊成都等地的印象，背後操作的另有其人，他指出只要在Facebook搜尋關鍵字，就可以找到源頭帳號，該帳號整理了所有去成都拍片的人的影片截圖，並搭配聳動的字眼，建構出所有網紅同一時間都跑去拍片的錯覺，試圖讓人懷疑這些YouTuber疑似都有收受中方資金。

隨後，有不少人根據發文整理名單、跟風轉發，形成一股巨大的風向，逼迫被點名的網紅需要出面澄清，DJ分析表示「這個人做的就跟當時喊做票事件的人非常類似，片面截取選務瑕疵，然後無限上綱成做票，而後有網紅惡意轉發，形成巨大的陰謀論」。而這次整理成都拍片名單的帳號，當初也在做票謠言中參了一咖，

▲DK抓出詭異煽動群眾情緒的帳號。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

現在台灣自媒體被一個一個列出名單，DK坦言「相當混亂」，他指出：「要抹黑一個人很容易，被抹黑的人卻要用一百倍的力氣來證明自己，但是沒有做過的事情要怎麼舉證？反而抹黑的人卻拿不出自媒體有收錢的證據，只要用片面的訊息潑個髒水，就很難翻身了。」

DK還觀察到，其中第一個被點名的百萬網紅，IG底下留言出現很多假帳號，留言全都是清一色複製貼上的「早就不看這咖了，舔共不意外」點進帳號一看，就是一個外國人帳號，追蹤的名單也都是外國人，這些帳號明顯就是網軍，代表背後有人刻意買帳號刻意煽動，他批評「撕裂人與人的信任，我不清楚這背後的意圖是什麼，但我認為大量使用假帳號，絕對不會是什麼好的意圖」。

▲很多留言的都是網軍。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

DK認為此次風波可以分為三個層面來分析，首先第一點認知作戰正在進行，影片不分長短都可能藏有意涵，群眾必須好好看出包裝在旅遊影片中，試圖想要塞進大眾腦袋的東西。第二是雖然必須強烈提防，但也必須知道並不是所有拍攝中國旅遊影片的人都是大外宣，第三是很多人認為即使沒有收錢，但是時機敏感，只要到中國拍片一律都有嫌疑。對此DK認為這是個人選擇，作為觀眾不喜歡，可以選擇不看。

▲DK呼籲觀眾要睜大眼睛仔細過濾訊息。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

DK表示很多人去中國拍片、工作，要是全都一律打成大外宣，拼命出征這些人，等於是把人往外推，他直言「一直把人推出同溫層，會造成同溫層的人逐漸減少，而且實際上民間的交流上要百分之百切斷中國的聯繫，是烏托邦的想法」，最好的做法不是去抓戰犯，而是增強台灣自身的實力，並舉輝達董事長黃仁勳為例，雖然公開說台灣是全球最重要的國家之一，卻因為實力太強大，導致中國官方不敢有所動作。

最後，DK也感性地表示「我們台灣人確實溫柔、強大又自信，與其像中國一樣列出名單，不如培養媒體識讀的能力。」他個人的標準就是在看片時，明顯有想在觀眾腦中植入觀念的，他就會比較警覺。