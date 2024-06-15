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老司機暴動！相澤南合體三上悠亞　拍三級片《一路向西2》尺度曝光

記者吳睿慈／台北報導

三級片《一路向西》沿用《3D肉蒲團之極樂寶鑑》原班人馬，2012年上映時票房及討論地都很高，現傳出退役AV女優相澤南、三上悠亞助陣該片第二季《一路向西2 東京AV攻略》（暫名）。相澤南14日接受台灣媒體採訪時，大方承認確有此事，「大家消息真快，對的，我要出演」，她表示自己一直都很喜歡演戲，尤其是第一季票房很好，因此她非常想要參演，也盼望「畫面拍起來很唯美」。

▲▼ 老司機暴動！相澤南合體三上悠亞　拍三級片《一路向西2》：希望唯美。（圖／日本pierrot提供）

▲相澤南期待再與三上悠亞合作。（圖／記者黃克翔攝）

《一路向西2 東京AV攻略》卡司曝光後，拍攝行程一直不透明，相澤南14日接受媒體證實出演消息，至於尺度會多大？她表示「這部分都還沒有細節討論到」，那麼對自己的尺度設限呢？她敬業回答：「就是盡量不要看起來很下流，作品畫面要拍起來唯美，這方向會跟日本專業顧問討論，然後再做出最終的演出。」

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▲▼ 引退AV女優相澤南餐敘訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼相澤南證實要出演三級片《一路向西2》。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 引退AV女優相澤南餐敘訪問。（圖／記者黃克翔攝）

相澤南將以不同形式再度與三上悠亞合作，她大呼「當然非常期待，在不同的領域中再合作」，她透露接演主因為「因為是以前沒有做過的工作，我很喜歡演戲，然後這部作品第一季票房很好」。

▲▼ 引退AV女優相澤南餐敘訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲相澤南餐敘訪問。（圖／記者黃克翔攝）

未來相澤南還會來台多多與粉絲見面，被推薦可以經營YouTube頻道，她笑喊「我沒有這樣的攝影團隊，需要有這樣的團隊才能拍攝，但如果我拍這個大家會想要看嗎？」並感謝粉絲一直以來的支持，「我引退已經1年了，但還是很謝謝大家這樣支持著我，深感幸福開心，接下來不再是AV女優，而是以我的名字相澤南，希望還有很多可以見面的機會，並可以愛護我、喜歡我。」

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相澤南三上悠亞, 相澤南, 三上悠亞, 一路向西2

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