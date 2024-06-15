恐成最後一場？張學友親曝心聲：不知道明天會發生什麼事

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今（14日）在台北小巨蛋開唱，是他上週染RSV取消演出後首度露面，萬名歌迷引頸期盼歌神的到來，而他敬業的演出更是感動在場所有觀眾；昨是他第139場演唱會，他感性的說：「之前都覺得不可能，怎麼可能是最後一場，但現在不敢講，自己病了嘛，也不知道明天會發生什麼事情。」馬上讓粉絲狂喊：「不可以！」他聽了後也笑說：「我可以向大家保證，我在這個台上，會儘量去享受這個舞台，也會儘量為大家表演。」

▲張學友昨晚開唱。（圖／環球音樂提供）

他表示，有朋友問他為什麼那麼辛苦還要唱啊，是不是應該去享清福，「享清福是有一個定義的對吧，就是你要去享受那個東西，你才能享清福對吧！我知道很多朋友，他們是喜歡去環遊世界，但其實我已經環遊世界了，我就到處巡迴。」不過他笑說自己只會在機場、飯店、場館移動，「所以世界對我來講只有這三個地方，可能對很多朋友來講，環遊世界是你們的夢想，但對我來講，我已經在享受我的人生了真的。」

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張學友說：「老也有老的味道，我希望自己可以老的更好看一點，如果有70歲的話...」意識到自己講錯，立刻說：「呸呸呸，應該說有70+的話，想讓大家看到不一樣的張學友。」並對著自己喊話：「我會加油的，張學友，加油！」再度讓觀眾紛紛熱烈鼓掌。

▲張學友昨晚開唱。（圖／環球音樂提供）

昨晚的安可曲，張學友先是選唱了〈愛是永恆〉、〈她來聽我的演唱會〉，唱完後他笑說：「今天你們的唱是特別重要的，也是我自己覺得到現在為止，唯一一次我覺得我唱不過你們的，沒關係啊，反正安可了嘛，大家已經坐到現在了對吧！」隨後邀請大家合唱〈一路上有你〉，結尾他難得把麥克風遞給觀眾，打趣說：「遞出去當然是給唱的更好的人唱，今天就把它遞出去，讓你們唱。」也不忘再清唱「還」歌迷一句，「是這樣的，如果只唱一句還可以的，但唱整首就一定是有問題的。」

此外，昨晚張學友還獻唱了〈誰想輕輕偷走我的吻〉、〈人在雨中〉都是限定曲目，與首週不同，他表示：「我們今天唱些比較容易唱的歌！」在場歌迷一聽前奏全都瘋狂尖叫，紛紛跟著大聲合唱，氣氛相當熱烈。