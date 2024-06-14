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兒童餐具也搞詐騙！王思佳深夜痛罵「喪心病狂」1招把錢追回來

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王思佳昨日深夜發文痛罵詐騙集團「臭不要臉給我去下地獄」。她推薦某款兒童學習餐具組遭到冒名詐騙，而且粉絲已經花999元購買，收到貨才知道上當。她為此氣憤「良心是出生的時候就沒帶來是不是？」

▲▼王思佳痛罵詐騙集團。（圖／翻攝自臉書／王思佳）

▲王思佳發文痛罵詐騙集團。（圖／翻攝自臉書／王思佳）

王思佳痛罵：「詐騙集團臭不要臉給我去下地獄，每天給我爬刀山100遍，去油鍋給我炸200次。」她怒控詐諞集團喪心病狂連小孩子學習碗都冒名出假貨，粉絲下單後收到貨才知被騙，「這是給小孩用的耶！良心是出生的時候就沒帶來是不是？」她鄭重呼籲網友一定要在她的粉絲專頁下單，不要去來路不明的網站。

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▲▼王思佳痛罵詐騙集團。（圖／翻攝自臉書／王思佳）

▲▼王思佳痛罵詐騙集團。（圖／翻攝自臉書／王思佳）

▲王思佳粉絲在其他網站下單後，收到假貨才知上當。（圖／翻攝自臉書／王思佳）

接著王思佳也提醒大眾，如果被詐騙騙了假貨不要驚慌，把東西包裹起來，聯絡物流公司說要退貨，帶著自己的證件親自到物流公司去退。她文中提及「詐騙集團只能貨到付款，他不讓你追他的金流，所以你的錢還在物流公司那裡，麻煩你跑一趟讓詐騙集團才能喝西北風」，因此提醒消費者遇上詐騙要注意。此次她因為粉絲受騙傳訊才得知，為此相當生氣，提醒大眾要檢舉來路不明網站。

【王思佳臉書全文】

詐騙集團臭不要臉給我去下地獄
每天給我爬刀山100遍
去油鍋給我炸200次
竟然喪心病狂連這種小孩子的學習碗
都敢給我玩詐騙
連品名都給我取一模一樣
結果寄來的東西是這種鳥爛貨
這是給小孩用的耶！
良心是出生的時候就沒帶來是不是？
拜託大家一定要在我的粉絲專頁下單
千萬不要去來路不明的網站
像這個鳥網站叫什麼「好物嚴選」
你看到就是給我按檢舉
寄這個什麼爛東西？
請大家記得如果你被詐騙騙了不要驚慌
請你把東西丟回去包裹黏起來，打給物流公司
跟他說你要退貨！你要退貨！
然後帶著你的證件，本人到物流公司去退
不要問我為什麼知道因為我這樣做過
詐騙集團只能貨到付款
他不讓你追他的金流
所以你的錢還在物流公司那裡
麻煩你跑一趟讓詐騙集團才能喝西北風
請大家看到這種網站就是給我檢舉
沒水準到極致！
要不是有粉絲被騙騙了來告訴我
我都不知道竟然有這麼不要臉的
身為媽媽要有修養沒有錯
但詐騙集團（噁）

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